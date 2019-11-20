США направили в Сирию ЧВК Blackwater, чтобы замаскировать свое присутствие, уверен эксперт

Москва, 20 ноября. США отправляют в Сирию наемников известной жестокостью ЧВК Blackwater, чтобы минимизировать потери среди своего официального военного контингента после его вывода и продолжать при этом иметь доступ к нефтяным ресурсам государства. Такое мнение выразил генеральный директор «Центра политической информации», политолог Алексей Мухин.

Напомним, ранее стало известно, что несколько тысяч наемников из американской частной военной компании (ЧВК) Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки.

Мухин считает: то, что Вашингтон пошел на такие меры — неудивительно, тем более в преддверии президентских выборов 2020 года, перед которыми действующему главе государства Дональду Трампу с его планами переизбраться на новый срок «трупы и эскалация» совершенно ни к чему.

«После признания Дональда Трампа (об американских претензиях на нефть в Сирии. — Прим. ФАН) появление сотрудников ЧВК Blackwater не вызывает удивления. По понятным причинам Трамп все-таки будет выводить американские войска с территории Сирии. Ему не нужны трупы и эскалация накануне его переизбрания на второй президентский срок, поэтому идет естественная, традиционная, очень обычная для подобного рода ситуаций замена армейских подразделений на сотрудников ЧВК, которых, что называется, не жалко», — пояснил Мухин в беседе с iReactor.

Факт прибытия в Сирию представителей американской ЧВК удалось установить Федеральному агентству новостей. Редакция провела собственное расследование и выяснила, что фактически использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о снижении численности военного контингента государственной армии.

Наемники передвигаются с оружием, сопровождая колонны нефтевозов, рассказали источники ФАН, таким образом помогая США продолжать наживаться на разворовывании сирийской нефти. То, что целью участников Blackwater является незаконная добыча и контрабанда нефтяных ресурсов, доказывают и координаты расположения военных баз, где находятся наемники. Все объекты располагаются в непосредственной близости от нефтедобывающей инфраструктуры провинции.

В октябре Минобороны России представило доказательства незаконной добычи и транспортировки сирийской нефти США. Военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают нелегально выкачивать и увозить нефть с оккупированной курдами территории Сирии.

В Минобороны РФ действия США по захвату и удержанию сирийских нефтяных полей назвали «международным государственным бандитизмом». Согласно данным ведомства, ежемесячно со своего нечестного бизнеса американская сторона зарабатывает порядка 30 миллионов долларов.