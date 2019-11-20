Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Госдуме уверены, что закон об электрошокерах повысит безопасность на транспорте

366
0 Оставить комментарий

В Госдуме уверены, что закон об электрошокерах повысит безопасность на транспорте

Москва, 20 ноября. Возможность применения электрошокеров на транспорте позволит в первую очередь обеспечить безопасность самих пассажиров. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Владимир Синяговский.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешает использование соответствующих устройств сотрудникам подразделений транспортной безопасности.

«На мой взгляд, данный закон, безусловно, актуален и в первую очередь направлен на обеспечение безопасности пассажиров и транспортных средств. Транспортная инфраструктура всегда была зоной повышенного риска и часто является объектом повышенного внимания разного рода деструктивных групп», — заявил парламентарий.

Обеспечение служб безопасности дополнительными средствами защиты даст возможность более надежно обеспечивать охрану объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, а также самих работников соответствующих структур, уверен член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

«При этом предлагаемые нами поправки в действующее законодательство предполагают и контроль за использованием спецсредств. Сотрудник подразделения транспортной безопасности должен будет предупреждать о намерении воспользоваться электрошокером. Кроме того, спецсредства будет запрещено применять к беременным женщинам и инвалидам», — подытожил Синяговский.

Напомним, что в среду Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, разрешающий сотрудникам подразделений безопасности на транспорте использовать электрошокер против нарушителей.

Спецсредство разрешено применять в случае нападения на транспортный объект или на пассажиров, для самозащиты, для пресечения правонарушения и для задержания нарушителей, которые были застигнуты на месте преступления.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров