В Госдуме уверены, что закон об электрошокерах повысит безопасность на транспорте

Москва, 20 ноября. Возможность применения электрошокеров на транспорте позволит в первую очередь обеспечить безопасность самих пассажиров. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Владимир Синяговский.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешает использование соответствующих устройств сотрудникам подразделений транспортной безопасности.

«На мой взгляд, данный закон, безусловно, актуален и в первую очередь направлен на обеспечение безопасности пассажиров и транспортных средств. Транспортная инфраструктура всегда была зоной повышенного риска и часто является объектом повышенного внимания разного рода деструктивных групп», — заявил парламентарий.

Обеспечение служб безопасности дополнительными средствами защиты даст возможность более надежно обеспечивать охрану объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, а также самих работников соответствующих структур, уверен член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

«При этом предлагаемые нами поправки в действующее законодательство предполагают и контроль за использованием спецсредств. Сотрудник подразделения транспортной безопасности должен будет предупреждать о намерении воспользоваться электрошокером. Кроме того, спецсредства будет запрещено применять к беременным женщинам и инвалидам», — подытожил Синяговский.

Напомним, что в среду Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, разрешающий сотрудникам подразделений безопасности на транспорте использовать электрошокер против нарушителей.

Спецсредство разрешено применять в случае нападения на транспортный объект или на пассажиров, для самозащиты, для пресечения правонарушения и для задержания нарушителей, которые были застигнуты на месте преступления.