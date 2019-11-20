Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян. События дня. ФАН-ТВ

Форум «Россия зовет!»
Добиться роста реальных доходов россиян. Такой призыв правительству страны прозвучал от президента Владимира Путина. 20 ноября глава государства принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!». Сегодня он открылся в Москве. Мероприятие проводится в 11 раз и стало одним из главных событий в экономической сфере страны. Во время выступления Владимир Путин отметил, что рост доходов — важнейшая задача работы Кабмина. Но пока что ее результаты не так успешны, как хотелось бы. Но есть и хорошие показатели. К примеру, в этом году уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. А это наглядно говорит о том, что в стране открываются новые предприятия, и российская экономика становится привлекательнее для инвесторов. В зале около 2,5 тысяч гостей, 600 иностранных предпринимателей. Некоторые из них уже готовы вложить свои инвестиции в российский бизнес.
«По прогнозу правительства, прирост инвестиций в будущем году должен составить 5%, а в 2021 году — 6,5%. И для этого есть все основания. Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у инвесторов. В этом году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей, или 45 процентов ВВП. Это больше, чем на развитых рынках и в крупных экономиках. У меня нет данных сейчас по Японии, но это значительно выше, чем в США, в Китае, в Германии, в Великобритании», — отметил Владимир Путин.
Открытие новых производств влияет и на экологию. Как отметил президент страны, российский энергобаланс один из самых зеленых в мире.
«Если посмотреть на структуру нашей энергетики, то мы увидим там значительную часть гидроэнергетики, атомной энергетики и газовой генерации. Если так всю энергетику свести к нулю или только полагаться на энергию солнца или ветра, приливов — на сегодняшний день технологии таковы, что без углеводородного сырья, без атомной энергетики, без гидроэнергетики мы просто не сможем сохранить свою цивилизацию», — рассказал президент России.
Это только первый день. Впереди еще десятки круглых столов и сессий, на которых участники обсудят важные вопросы развития российской экономики. Итоги форума подведут в его завершающий день 22 ноября.
Газовые вопросы России и Украины
Поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться до нового года. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. Газопровод построен более чем на 80%, остаются уже несложные технические работы. «Северный поток — 2» — это две новые нитки газопровода, которые соединят через Балтийское море Россию и Германию. Против проекта выступает, конечно, Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа. Но и этой статьи у Киева скоро может не стать. Напомним, что контракт на транзит голубого топлива в страны ЕС через Украину истекает 31 декабря. Сейчас стороны проводят переговоры. По словам Новака, Россия и Украина уже обсуждали прямые поставки газа со следующего года. Речь шла о объеме в 15 млрд кубометров в год. Правда, от Киева до сих пор нет никакого официального ответа, лишь критика и заявления в СМИ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечает, что они не рассматривают промежуточных вариантов, а выступают только за долгосрочный контракт.
Контракт НАТО с Boeing
НАТО планирует заключить контракт с Boeing на $1 млрд. Альянс собирается модернизировать 14 самолетов, которые находятся в его авиапарке. Речь идет о Boeing E-3 Sentry. Это американское воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения, созданное в 80-х годах. Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, после проведения работ военная техника должна прослужить еще 15 лет. Затем ее заменят. До этого альянс отложил контракт с компанией на неопределенный срок. Но в последнее время Америка активно выступала за сделку. Таким жестом НАТО и США, очевидно, пытаются восстановить репутацию корпорации, которая явно пострадала в этом году. В марте Boeing 737 Max потерпел крушение в Эфиопии. Погибли 157 человек. В 2018-ом в Индонезии самолет этой же модели рухнул океан. Катастрофа унесла жизни 189 человек. По предварительным данным, причинами аварий стали недостатки в конструкции самолетов. После ужасающих случаев многие страны прекратили эксплуатацию этих моделей. А компания Boeing взяла на себя обязательство сделать 737 Max «одним из самых безопасных самолетов в мире».