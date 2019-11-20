Костин рассказал, как украинцы искали свое золото в банке Англии

Москва, 20 ноября. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, почему опасно хранить деньги в Центральных банках на примере истории с потерянным украинским золотом.

Выступая на форуме «Россия зовет!», Костин напомнил известную легенду о золоте гетмана Полуботка. Согласно легенде, в 1723 году гетман перед тем, как приехать к Петру I, привез в Банк Англии несколько бочек с золотом. Однако расчеты гетмана не оправдались, и он умер спустя год в Петропавловской крепости.

«В 1992 году делегация незалежной Украины приехала в Лондон, пришла в Банк Англии… И говорят: вот, золото нашего гетмана Полуботка — мы посчитали проценты, несколько миллиардов фунтов, будьте добры, нам отдайте. Так вот, Банк Англии ни одной записи про золото Полуботка не нашел», — рассказал Костин.

Несмотря на то, что Банк Англии никаких подтверждений «золота гетмана Полуботка» не нашел, легенда о богатствах до сих пор передается из уст в уста. Тележурналист Владимир Соловьев назвал рассказанную Костиным поучительную историю «Сказом о том, как украинцы золото в Англии искали», пишет Sm-news.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», пошутил про «цап-царап» американских технологий. Говоря о сланцевой нефти, российский лидер в шутку пригрозил сделать «цап-царап» американских технологий. Глава государства пояснил, что Россия работает над вопросом добычи сланцевой нефти, а фраза про «цап-царап» была шуткой.