Луганск, 20 ноября. Мост в Станице Луганской открыли для пешеходов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Движение было открыто после того, как Станичный мост покинул президент Украины Владимир Зеленский. На самом восстановленной переправе он пробыл несколько секунд, а после скрылся за охраной. Общаться с луганскими журналистами, которые были на другой стороне моста, политик отказался.

Представители СМИ ждали его с восьми часов утра и были готовы, несмотря на риск, подойти к нему, но глава Украины не счел нужным отвечать на не удобные ему вопросы.

Отметим, что о возможном открытии моста в районе Станицы 20 ноября Киев власти ЛНР не предупреждал. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел народной республики Владислав Дейнего.

Пешее движение по этому мосту было прекращено после того, в 2015 году киевские силовики частично подорвали его. 17 июля в Минске участники Контактной группы договорились о порядке ремонта моста. В дальнейшем стороны обязались использовать мост исключительно в гражданских целях.