Валентина Матвиенко провела заседание попечительского совета центра Алмазова

20 ноября на заседании попечительского совета центра Алмазова Валентина Матвиенко предложила обсудить решение насущных проблем в области здравоохранения. Она отметила, что за последние годы объем оказываемой помощи вырос в 35 раз, однако много моментов остаются нерешенными.

«Сколько бы ни строилось поликлиник, оснащенных по последнему слову, без высокопрофессиональных специалистов эти усилия не принесут результатов», – подчеркнула она.

На данный момент подготовка кадров – ключевая задача. Программа «Земский доктор» частично помогает решить вопрос нехватки докторов в регионах. Однако молодые специалисты все еще предпочитают оставаться в более социально развитых городах.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой рассказал, что желательно вовлекать в профессию и показывать ее привлекательность еще со школьной скамьи. Это же подтвердил и генеральный директор центра Алмазова Евгений Шляхто. Он рассказал, что обычно подросток определяется с выбором будущей профессии примерно в 10-12 лет. Однако для того, чтобы понять, что такое быть врачом, детям нужна практика – потрогать, почувствовать.

Один из проектов центра Алмазова даст будущим специалистам такую возможность. Это научно-образовательный центр «Солнечный». По договоренности с регионами в этом центре будут обучаться самые одаренные студенты. Целью проекта является также снижение процента выпускников, которые после окончания вузов не идут работать по специальности. С помощью этого проекта планируется сформировать новое поколение ученых и врачей.