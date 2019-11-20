В Совфеде рассказали о попытках США поссорить РФ и Турцию ради сирийской нефти

Москва, 20 ноября. Власти США пытаются вбить клин между Россией и Турцией, которые вместе обеспечивают безопасность на севере Сирии. Об этом в среду заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, миротворческая деятельность Москвы и Анкары создает угрозу для организованной Вашингтоном преступной схемы по выкачиванию сирийской нефти.

«У американцев главная задача — поссорить Россию и Турцию, чтобы на территории был хаос. Только в таких условиях все нефтяные источники, которые сегодня контролируют США, и дальше будут ими контролироваться и ими же использоваться», — пояснил сенатор «ПолитЭксперту».

Он отметил, что за счет похищенной сирийской нефти США финансируют «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ группировка) и другие террористические организации. При этом Клинцевич выразил уверенность, что рано или поздно Америку призовут к ответу за все то беззаконие, которое она сейчас творит.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о выплате компенсации со стороны США за хищение нефти. Белый дом утверждает, что американские военные якобы «охраняют» захваченные курдами нефтяные поля от боевиков «Исламского государства», однако на деле спецназ США следит, чтобы недра не вернулись под контроль сирийской армии. Все это время нефть тайно добывается и продается контрабандой в соседние страны.

20 октября Россия и Турция заключили меморандум, в рамках которого обе страны приступили к патрулированию на севере Сирии. Подписание документа подвело итог турецкой военной операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.