РГПУ им. Герцена пытается заткнуть рты сотрудникам, запрещая говорить со СМИ о Вишневском

Санкт-Петербург, 20 ноября. Руководство РГПУ им. А.И. Герцена настоятельно рекомендует своим сотрудникам не комментировать скандал с домогательствами профессора и депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского к студенткам. Об этом свидетельствует служебная записка, оказавшаяся в распоряжении издания NationNews.

Копия документа поступила от анонимного источника в РГПУ им. А.И. Герцена, который активно следит за секс-скандалом с участием Бориса Вишневского.

«Не смогла проигнорировать документ внутренней переписки. Высылаю это вам, так как вы были первоисточником информации», — пишет аноним.

Документ был подготовлен первым проректором РГПУ им. А.И. Герцена Владимиром Лаптевым. Служебная записка адресована начальнику управления по связям с общественностью Владимиру Летуновскому.

В служебной записке говорится об «особом режиме информационной безопасности», причинами для которого стали сообщения СМИ «о неправомерных действиях» Бориса Вишневского.

Проректор РГПУ просит начальника управления по связям с общественностью подготовить официальное «сдержанное заявление» по факту секс-скандала с участием Вишневского. При этом Лаптев просит упомянуть в заявлении о проведенных встречах с Вишневским и деканом факультета истории и социальных наук Алексеем Воронцовым, а также о наличии служебной записки от заведующей кафедрой политологии Людмилы Гайнутдиновой.

Кроме того, Лаптев просит сообщить об отсутствии официальных обращений о «неправомерных действиях» Вишневского, а также о дополнительных контрольных посещениях его лекций. В документе также содержится просьба пригласить на личный прием к ректору Сергею Богданову студентов и выпускников университета.

В служебной записке содержится отдельный пункт, в котором говорится о необходимости мониторинга публикаций в СМИ, посвященных «проступку» Вишневского. Однако самым главным пунктом документа является рекомендация сотрудникам университета о необходимости «воздержаться от комментариев данной ситуации в СМИ».

Стоит отметить, что документ был подготовлен 11 ноября. При этом 12 ноября пресс-служба РГПУ им. А.И. Герцена выступила с официальным заявлением, из которого следует, что все просьбы Лаптева, изложенные в служебной записке, были полностью выполнены.

Журналисты NationNews обратились в пресс-службу РГПУ им. А.И. Герцена с просьбой прокомментировать данный документ, однако там отказались пролить свет на ситуацию.

Напомним, 7 ноября в редакцию издания NationNews поступило письмо от девушки, ктоорая ранее являлась студенткой РГПУ имени Герцена. Девушка рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вишневского, которые он совершал по отношению к студенткам, обещая помощь в учебе и благоустройстве. Девушка обращалась с жалобами к правоохранителям и руководству РГПУ им. А.И. Герцена, однако они оказались безрезультатными.По словам девушки, Вишневский обладает обширными связями, благодаря чему остается безнаказанным. Несмотря на жалобы пострадавшей и многочисленные публикации в СМИ руководство РГПУ имени Герцена не спешит предпринимать меры в отношении Вишневского.