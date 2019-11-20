Эксперт объяснил смысл новых претензий Украины к России по Крыму

Москва, 20 ноября. За требованием Украины компенсации за потерю имущества в портах Крыма стоит попытка Киева поддерживать риторику противостояния и намек на готовность принять «возмещение» за «утрату» полуострова в денежном эквиваленте. Такое мнение выразил директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков.

«(Украинские власти. – Прим. ФАН) не собираются ничего добиваться. С одной стороны, это политическая риторика, призванная поддерживать градус противостояния, от которого Киев не может так просто отойти. С другой стороны, возможно, в этом скрывается намек, что Украина готова принять компенсацию за потерю Крыма и начинает считать, сколько денег она хочет получить», — объяснил эксперт «Радио Sputnik» скрытый смысл претензий.

Казаков напомнил, что ранее украинские партнеры уже озвучивали похожие предложения о так называемых «российских отступных» за полуостров.

«Пару лет назад на Западе звучали высказывания в духе: «может, Россия заплатит компенсацию, и разойдемся миром». На самом деле, это были пустые разговоры, ведь Россия «не забирала» Крым… Но политическая риторика имеет свои законы, так что пусть они (Украина. – Прим. ФАН) еще что-нибудь «посчитают», какие-нибудь иски предъявят», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что жители Крыма самостоятельно сделали выбор в пользу воссоединения с Россией, а также выразил мнение, что со временем эта ситуация с претензиями сойдет «на нет».

Напомним, ранее 20 ноября Украина решила потребовать от России компенсацию за утерянные порты Крыма: госкомпания «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) намерена добиться от России финансового возмещения убытков в размере 1,24 млрд гривен (3,2 млрд рублей), понесенных после воссоединения полуострова с РФ.

Глава предприятия заявил, что соответствующее уведомление правительству РФ будет направлено до конца года. В случае игнорирования требований украинская сторона обратится в международный арбитраж.

Крым официально стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.