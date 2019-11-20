Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ФСБ задержала в Подмосковье трех членов ИГ, вербовавших боевиков в Сирию

51
0 Оставить комментарий

ФСБ задержала в Подмосковье трех членов ИГ, вербовавших боевиков в Сирию

Москва, 20 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье трех членов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), которые вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На территории московского региона пресечена деятельность трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», ― говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что операция проводилась при содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Подмосковья.

По данным службы, задержанные с 2014 года вербовали жителей Москвы и Подмосковья, организовали каналы отправки рекрутов в Сирию, а также оказывали содействие террористам. В ходе задержания у преступников были обнаружены фальшивые купюры, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, с помощью которых осуществлялась противозаконная деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров