ФСБ задержала в Подмосковье трех членов ИГ, вербовавших боевиков в Сирию

Москва, 20 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье трех членов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), которые вербовали людей для участия в боевых действиях в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На территории московского региона пресечена деятельность трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», ― говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что операция проводилась при содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Подмосковья.

По данным службы, задержанные с 2014 года вербовали жителей Москвы и Подмосковья, организовали каналы отправки рекрутов в Сирию, а также оказывали содействие террористам. В ходе задержания у преступников были обнаружены фальшивые купюры, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, с помощью которых осуществлялась противозаконная деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.