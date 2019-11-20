Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 20 ноября.

Известный спортивный журналист остался недоволен игрой лидера сборной в матче с Сан-Марино. Уткин жестко раскритиковал Дзюбу.

Президент Швейцарии Ули Маурер прибудет в Москву 21 ноября. Президент Швейцарии обсудит с Путиным Украину и ситуацию в Сирии.

Виктор Медведчук выразил мнение, что Европа решила отобрать землю у Украины из-за нехватки земли в европейских странах. Медведчук предупредил о планах Европы отобрать украинские земли.

Пользователи Сети раскритиковали Аллу Пугачеву за неопрятный внешний вид. Отекшая Пугачева ужаснула поклонников «вороньим гнездом».

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за политики Зеленского и его команды. Экс-депутат Рады посоветовал Зеленскому произнести прощальную речь перед народом Украины.

Сын Рихарда фон Вайцзеккера скончался от ножевых ранений после нападения во время лекции в Schlosspark-Klinik. Сына экс-президента Германии зарезали на лекции в берлинской клинике.

В Эстонии продолжают ссылаться на договор столетней давности, не имеющий юридической силы. В Эстонии заговорили об «отнятых РФ территориях».

Транзит российского газа через Украину нужен Германии не с экономической, а с политической точки зрения. Аналитик объяснил, зачем Германии нужен украинский транзит.

Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут свидетельствовать о скорой смерти, заявил доктор Александр Мясников. Доктор Мясников назвал пять смертельных симптомов.

В то же время депутат считает, что Зеленский искренне хочет принести в страну мир. В Раде заявили, что Зеленский приведет Украину к разорению и уничтожению.