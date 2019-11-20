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Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник

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Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник

Тобрук, 20 ноября. Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбила итальянский беспилотник американского производства севернее Тархуны. Об этом сообщает аккаунт M.LNA в Twitter.

«Это солидарность нации, защищенной своей национальной армией.  Армией, оберегающей землю, небо и моря нашей любимой страны Ливии. Нет Турции, нет Италии — старым захватчикам нашей Родины», — говорится в сообщении.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В начале апреля главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил антитеррористическую операцию с целью освободить Триполи от боевиков. 

В настоящее время в Триполи находится так называемое «Правительство национального согласия» — подконтрольная западным силам структура, которая тесно интегрирована с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе группировки запрещены в РФ) и другими террористическими организациями. ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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