Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник

Тобрук, 20 ноября. Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сбила итальянский беспилотник американского производства севернее Тархуны. Об этом сообщает аккаунт M.LNA в Twitter.

«Это солидарность нации, защищенной своей национальной армией. Армией, оберегающей землю, небо и моря нашей любимой страны Ливии. Нет Турции, нет Италии — старым захватчикам нашей Родины», — говорится в сообщении.

This is the solidarity of a nation protected by its National Army, protecting the land and sky’s and seas of our beloved country #Libya , NO to #Turky NO to #Italy the old invaders of our homeland. This is the #LNA. #The_Libyan_National_Army . pic.twitter.com/hPQVN3cO0N — M.LNA (@mohamedelmaleh) 20 ноября 2019 г.

Напомним, что ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В начале апреля главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил антитеррористическую операцию с целью освободить Триполи от боевиков.

В настоящее время в Триполи находится так называемое «Правительство национального согласия» — подконтрольная западным силам структура, которая тесно интегрирована с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе группировки запрещены в РФ) и другими террористическими организациями. ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.