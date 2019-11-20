ФАН разъясняет: как антироссийские СМИ манипулируют на теме домашнего насилия

Издание «Коммерсант» опубликовало статью с заголовком «Правительство защищает мужчин от женщин», в которой говорится о том, что российские власти якобы не считают домашнее насилие «серьезной проблемой», а также называют мужчин «основными жертвами» этой проблемы. Позже этот материал подхватили практически все либеральные издания, что, конечно же, вызвало некий общественный резонанс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Однако по факту оказалось, что «Коммерсант» откровенно переврал факты в своей статье — ответ представителей России для ЕСПЧ был переведен некорректно, а некоторые фразы были вырваны из контекста. Об этом прямо заявили в министерстве юстиции РФ.

«Опубликованная рядом СМИ информация о том, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в Европейском суде по правам человека позиции властей Российской Федерации и содержит вырванные из контекста заявления. Также в сообщениях СМИ некорректно переведены с английского на русский язык выдержки из процессуальной позиции», — отметили в ведомстве.

«Изложенная в направленном в ЕСПЧ меморандуме позиция заключается в том, что серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для Российской Федерации. При этом государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой: ребенок, женщина или мужчина», — так пояснили суть своего ответа в Минюсте.

Также в ведомстве отметили, что, несмотря на отсутствие отдельного состава преступления для домашнего насилия, законодательство РФ предусматривает более чем 40 составов УК для квалификации фактов домашнего насилия и по меньшей мере пять административных правонарушений, запрещающих различные формы актов насилия в отношении физических лиц, в том числе совершенных членами собственной семьи. При этом в Минюсте подчеркнули, что это «не исключает дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав граждан».

Кроме того, уже неоднократно поднимался вопрос об отмене декриминализации домашнего насилия. В частности, в Совете Федерации еще в июле заявили, что готовы проанализировать законодательство и вновь ввести уголовное наказание за домашнее насилие. Такую возможность не исключает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В то же время глава «Сильной России» Антон Цветков отметил, что с момента декриминализации домашнего насилия количество обращений в его и другие организации по защите прав каждый год растет, и призвал политиков принять закон против домашнего насилия, а параллельно продумать и другие механизмы защиты женщин.

Более того, еще летом Госдума начала готовить законопроект, отменяющий декриминализацию домашних побоев. Автором документа выступил депутат Олег Нилов.

Таким образом, информация антироссийских СМИ о том, что правительство не видит проблемы в домашнем насилии, является абсолютной ложью. Этот вопрос поднимается на самом высоком уровне практически с момента декриминализации домашнего насилия.

На эту проблему обращало внимание и Федеральное агентство новостей. По всей видимости, «либеральные» СМИ намеренно исказили текст ответа Минюста РФ, чтобы в очередной раз очернить Россию в глазах своего читателя.