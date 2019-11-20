Поправки Вишневского к бюджет были нацелены на рост преступности в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 ноября. Депутаты Законодательного собрания Петербурга отклонили восемь поправок к бюджету города, предложенные Борисом Вишневским.

Закс принял бюджет Петербурга на три следующих года во втором чтении на заседании в среду, 20 ноября. Депутат Вишневский попытался протащить на заседании свои поправки к бюджету. Однако парламентарии не поддержали инициативы депутата, призванные лишь навредить городу, сообщают Невские новости.

В ходе заседания поправки Вишневского широко обсуждались, депутаты пришли к выводу, что ни одна поправка не направлена на улучшение жизни горожан. В действительности, предложенные Вишневским изменения призваны лишь отравить жизнь петербуржцев и сократить доходы города.

Вишневский предложил сократить расходы на праздничное оформление Петербурга. Горожане рассказали, как они относятся к такой инициативе. Подавляющее большинство идею не оценили и даже сочли ее неадекватной. Новогодние украшения в Петербурге создают особую атмосферу праздника, радуют как жителей города, так и туристов.

Кроме того, Вишневский предложил Заксу прекратить финансирование полиции. Очевидно, что идея депутата никак не связана с заботой о гражданах. Не сложно представить, к каким последствиям приведет инициатива скандалиста. Полицейские обеспечивают безопасность горожан, а сокращение финансирования правоохранителей незамедлительно приведет к росту преступности. Неудивительно, что горожане не готовы жертвовать здоровьем или даже жизнью близких ради раздутого эго Вишневского.

Кроме того, Вишневский выразил недовольство ЗСД ― одной из главных городских магистралей. Депутат доказывал коллегам, что необходимо сократить субсидии магистрали. При этом Вишневский предпочел не вспоминать, что поступающие от оплаты проезда по ЗСД деньги тратятся в том числе и на развитие скоростного диаметра, строительство и открытие новых участков и развитие транспортной инфраструктуры города. Альтернативных вариантов снижения транспортной нагрузки депутат также не предоставил.

Спикер Закса Вячеслав Макаров, комментируя предложения Вишневского, уличил его в желании пропиариться на бесполезных, а порой и вредных инициативах.

«Учитесь, как нужно пиариться», ― с иронией отметил Макаров.

Вишневского далеко не в первый раз уличают в попытках пропиариться и любыми способами привлечь к себе внимание. Более того, депутат оказался в центре секс-скандала ― в начале ноября в редакцию издания NationNews обратилась бывшая студентка РГПУ имени Герцена, которая сообщила о сексуальных домогательствах со стороны Вишневского. По ее словам, Вишневский приставал к студенткам, обещая помощь в учебе и благоустройстве.