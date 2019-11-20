Сирия, 20 ноября. Антикурдские протесты вспыхнули в городе Джезра в Дейр-эз-Зоре. САА направила подкрепление на северо-запад Хамы. Завершилось девятое совместное патрулирование территории на севере САР силами РФ и Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили вылеты в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцировали подкрепление на северо-запад провинции Хама.

«Тахрир аш-Шам»: провоцирует столкновения с САА на границах «Большого Идлиба».

ВС Турции и протурецкие силы: демонтируют стену на сирийско-турецкой границе у города Тель-Абьяд в Ракке; завершили совместное с ВС Турции патрулирование территорий на севере Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с протестами в городе Джезра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

После интенсификации перестрелок на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции боевые вылеты в западной части Алеппо возобновили ВКС России. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (lummideast), российские военные самолеты были замечены в районе города аль-Эйс. Напомним, в первой половине дня фиксировались вооруженные стычки недалеко от населенных пунктов Джазрайя и Заммар.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции вновь вспыхнули антикурдские протесты. Согласно информации Twitter-канала (huseyinbozan), жители города Джезра в северной части провинции организовали демонстрации против местных властей, которые, как утверждается, сотрудничают с признанной террористической во многих странах Рабочей партией Курдистана (РПК). Как известно, в оккупированных курдскими радикалами населенных пунктах нередко происходят акции протеста, которые, как правило, подвергаются насильственному разгону.

Провинция Идлиб

Исламисты возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористического объединения «Тахрир аш-Шам» продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в южной части региона. По информации Twitter-канала (GABchaag10), джихадисты обстреляли подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории в окрестностях населенного пункта Тель-Хазна. Сведения о возможных жертвах среди мирных жителей пока уточняются. В качестве ответных действий авиация САР нанесла удары по оборонительным сооружениям радикалов на подступах к городу Кафр-Набаль, передает военный источник в Twitter (halabtodaytv).

Провинция Ракка

Турецкие специалисты при поддержке сотрудников местного совета города Тель-Абьяд начали демонтировать разделительные заграждения на сирийско-турецкой границе, передает информационный портал Halab Today TV. Напомним, возведя стену, Анкара намеревалась оградиться от боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), которые до недавнего времени занимали данные районы и нередко предпринимали вылазки на территории Турции. Напомним, в рамках российско-турецкого меморандума от 22 октября, многие из курдских радикалов покинули приграничную зону, дабы избежать столкновений с турецкими войсками. Тем не менее некоторые из курдских боевиков все еще продолжают провоцировать стычки с союзниками Турции в северных районах САР.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о том, что в северо-западной части провинции продолжаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и боевиками исламистских бандформирований. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по укрепрайонам джихадистов на окраинах населенного пункта аль-Хаваидж.

Тем временем в провинцию был переброшен конвой подкреплений САА и Национальных сил обороны****** (NDF) из более чем 1500 солдат. Предполагается, что дополнительные части могут быть задействованы в операции по зачистке долины аль-Габ.

Провинция Хасака

Агентство новостей Hurriyet Daily News сообщает о том, что объединенные силы российской военной полиции ВС Турции завершили девятое наземное патрулирование сирийско-турецкой границы. Протяженность маршрута, который пролегал между населенными пунктами Камышлы и Рас аль-Айн, составила девять километров, о чем сообщило министерство национальной обороны Турции.

Между тем американские патрули были замечены недалеко от базы США у города Румейлан на северо-востоке Хасаки. Военный конвой проследовал в направлении населенного пункта аль-Кахтания.

1 Организация запрещена на территории РФ.