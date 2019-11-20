МИД РФ заявил, что удары Израиля мешают урегулированию конфликта в Сирии

Москва, 20 ноября. Удары ВВС Израиля по Сирии мешают урегулированию вооруженного конфликта в этой стране. Об этом в среду заявило министерство иностранных дел РФ.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что обстрел сирийской территории со стороны Израиля является неприемлемым и беспокоит Москву.

«Пока же действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, противоречат усилиям по нормализации обстановки и достижению стабильности в Сирии и политическому урегулированию в этой стране», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала несколько десятков целей в Сирии. Израильское командование объявило, что целью атаки были иранские силы «Кудс» и правительственная армия Сирии.

Уточняется, что атака была совершена в ответ на запуск иранскими военными ракет с территории САР в сторону Израиля. Одной из целей стало расположенное возле воздушной гавани Дамаска здание, в котором, как утверждается, находится штаб-квартира «Кудс». По словам замминистра иностранных дел РФ, атаковав Сирию, Израиль нарушил международное право.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.