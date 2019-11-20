Военнослужащий ЮВО задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Ростов-на-Дону, 20 ноября. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области военнослужащего Южного военного округа, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Операция прошла в городе Аксай. По имеющимся данным, задержанный выполнял задание главного управления разведки Минобороны Украины и «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении ВС России».

«Утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности РФ», — подчеркнули в ведомстве.