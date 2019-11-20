Экономист отреагировал на предложение главы ВТБ торговать зерном, а не нефтью

Москва, 20 ноября. Зерновая «экспансия» России на мировом рынке вполне имеет шансы на успех. В конечном итоге — это вопрос цены, качества и денег, заявил доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод, комментируя предложение главы ВТБ создать нового национального продавца на зерновом рынке.

«Зерновая торговля достаточно фондоемкая, то есть предполагает большие инвестиции в инфраструктуру и другие вещи. При наличии этих факторов экспансия России будет наращиваться», — считает он.

Он также обратил внимание, что на свободном рынке перспектив будет гораздо больше.

«Позиции на нем, конечно, нужно отвоевывать. Но крупному банку, такому как ВТБ, доступ к фондам открыт, а значит, все шансы на успех есть», — заметил экономист в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Холод также подчеркнул, что если оператор, за создание которого выступает банк, сможет повысить контроль качества экспортного зерна, его создание будет вполне оправдано. Он пояснил, что сейчас нормы качества нарушают иногда не только мелкие, но и крупные поставщики из России, «а только зерновых союзов, которые должны контролировать поставки, у нас целых три, не говоря уже о мелких объединениях».

Напомним, еще в конце августа этого года председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального продавца на зерновом рынке. По словам Костина, такой оператор снизит роль иностранных инвесторов. Банкир считает, что для этого нужно приватизировать «Объединенную зерновую компанию» (ОЗК, 50% плюс одна акция принадлежат Росимуществу, остальное — ВТБ). В Минсельхозе такое предложение тогда сочли преждевременным.

Сегодня Костин дал интервью агентству Reuters, в котром снова затронул планы ВТБ заняться торговлей зерном.