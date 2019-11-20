Эрдоган возобновит «Источник мира» из-за новых терактов курдских радикалов в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара возобновит антитеррористическую военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, если боевики Отрядов народной самообороны (YPG) не покинут зону безопасности вдоль границы, передает информагентство Reuters. Насколько велика вероятность продолжения вооруженной борьбы Турции против курдского терроризма в САР? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее Анкара констатировала, что в установленном за Евфратом от сирийско-турецкой границы и до трассы М4 коридоре сохраняется активность радикальных курдских бандгрупп. В связи с этим турецкий президент заявил, что готов вернуться к силовому решению, несмотря на позицию Соединенных Штатов.

По итогам встречи Эрдогана с лидером РФ Владимиром Путиным в Сочи 22 октября была заключена договоренность о формировании данной безопасной зоны и совместном российско-турецком патрулировании. США и бандформирования YPG, незаконно оккупирующие территории САР, должны были покинуть этот регион, однако там до сих пор остается часть курдских группировок.

При этом они продолжают террористическую деятельность. Так, организованные ими крупные взрывы в последнее время прогремели в провинциях Хасака и Алеппо. 11 ноября три заминированных автомобиля детонировали в Камышлы, из-за чего погибли семь гражданских лиц и еще около 70 человек были ранены, сообщал портал SANA.

16 ноября начиненная взрывчаткой машина взорвалась на вокзале города Аль-Баб. Погибли 18 жителей. Также были разрушены или серьезно повреждены многие близстоящие здания и транспортные средства.

Кроме того, 18 ноября Боевики YPG напали на патрульную российско-турецкую колонну из восьми бронемашин в предместьях Кобани. Радикалы закидывали транспорт камнями и «коктейлями Молотова». В российском Центре по примирению враждующих сторон данный акт агрессии назвали намеренной спланированной провокацией.

Таким образом, курдские боевики фактически сами провоцируют Турцию возобновить операцию. В таких условиях, когда YPG вновь демонстрируют абсолютную недоговороспособность, других путей уже и не остается, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Я не исключаю, что в подготовке подобных акций курдским радикалам непосредственно помогают американцы, которым важно сохранение нестабильной ситуации в регионе. Продолжение войны нужно и самой верхушке YPG, поскольку вся ее оккупационная власть держится на силе и запугивании. Отряды народной самообороны, похоже, совсем не рассматривают вариант деэскалации и постепенного перехода к мирной жизни, потому что как только загнанные простые жители смогут хоть немного «поднять голову», они тут же сместят захватчиков, начнется новое большое восстание против оккупантов», – уверен наш собеседник.

Курдские бандгруппы изначально зарекомендовали себя как захватчиков, а затем и вовсе превратились в настоящих террористов, поэтому переходить на «мирные рельсы» для лидеров YPG теперь уже равносильно гибели и хвататься за остатки власти они все равно будут с силой.

«Все внутри курдских бандформирований тоже привыкло функционировать именно лишь в состоянии войны. За боевые действия они получают деньги и так далее. Кроме того, именно посредством силы они привыкли реализовывать свои интересы и добиваться желаемого. Именно такую структуру из них вырастили США, воздействую на боевиков через приближенных высокопоставленных главарей YPG», – обратил внимание эксперт.

В настоящий момент необходимо купировать явную террористическую угрозу в лице наиболее радикальных бандформирований YPG на севере, чтобы предотвратить дальнейшие теракты против военной полиции РФ и мирных жителей.