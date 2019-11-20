Зеленский назвал условие проведение выборов в Донбассе

Киев, 20 ноября. Украина проведет выборы в Донбассе только после того, как полностью восстановит контроль над этой территорией. Такое заявление в среду сделал президент страны Владимир Зеленский во время визита в Станицу Луганскую, где располагается контрольно-пропускной пункт.

«Возможность проведения местных выборов на территории уже Украины, а не на временно оккупированной территории страны — это самый важный вопрос», — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что на встрече нормандской четверки он намерен поднять вопрос о передаче проходящей по территории Донбасса границы с РФ под контроль Киева.

Отметим, что заявление Зеленского о выборах в Донбассе является прямым противоречием Минским соглашениям, которые предусматривают предоставление ДНР и ЛНР особого статуса, а также проведение там выборов. Этого же требует и «формула Штайнмайера», которую в октябре согласовала Украина.

Эксперт Института стран СНГ Артем Журко в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил уверенность, что на встрече «нормандской четверки» будет поднят лишь один вопрос — прекращения огня по всей линии соприкосновения. Поскольку Украина практически ничего не сделала для обеспечения мира, тема возвращения Донбасса обсуждаться не будет, уверен эксперт. Он подчеркнул, что это финальная фаза урегулирования конфликта, говорить о которой пока еще рано.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.