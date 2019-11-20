Путин отметил сохраняющуюся позитивную экономическую динамику в России

Москва, 20 ноября. В России продолжает сохраняться позитивная экономическая динамика, во втором полугодии Минэкономразвития отмечает ускорение роста ВВП. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на полях инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%», — отметил он.

Путин уточнил, что за три квартала текущего года прирост ВВП оказался несколько скромнее и составил 1,1%. Однако оптимистично добавил, что, по оценкам Минэкономразвития, со второго полугодия отмечается определенное ускорение роста.

Говоря о российской экономике, президент также не исключил, что в 2020 году инфляция может зафиксироваться на уровне 3% и даже ниже.

Напомним, 20 ноября Путин принял участие в 11-м инвестиционном форуме «Россия зовет!» в Москве. Наряду с позитивной экономической динамикой в стране президент отметил рекордно низкий уровень безработицы в современной истории страны — 4,6% экономически активного населения.

Кроме того, он заявил, что одним из приоритетных индикаторов развития экономической составляющей страны являются реальные доходы граждан.