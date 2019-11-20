Зеленский рассказал об ожиданиях от «нормандской встречи»

Киев, 20 ноября. Участники «нормандской встречи» в первую очередь должны принять конкретные сроки возвращения всех пленных, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Пленных, которые подтверждены российской стороной, и обязательно, чтобы мы нашли выходы на тех людей, которые не подтверждены той стороной», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от нормандского саммита.

Политик подчеркнул, что для него исключительно важным является «полное понимание списка пленных со сроками их возвращения». Еще один вопрос, который хочет поднять Зеленский — это «фейковое» прекращение огня или «фейковое хлебное перемирие».

«Такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное — это нет никаких обстрелов», — пояснил он.

Еще один вопрос, который Зеленский намерен поднять на встрече — это местные выборы в Донбассе. По его словам, он является одним из главных вопросов.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Действующего президента страны Виктора Януковича отстранили от власти. После внеочередных выборов президентом стал Петр Порошенко.

Новые киевские власти не признали Луганская и Донецкая народные республики, они заявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию. Конфликт продолжается до сих пор.