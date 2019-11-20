В Сети высмеяли жалобу адмирала ВМСУ на «пропажу унитазов» с задержанных Россией кораблей

Киев, 20 ноября. Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией за провокацию в Керченском проливе. По его словам, сейчас «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» подходят к территориальным водам Украины.

Воронченко заявил, что корабли «своим ходом не идут», и обвинил россиян в «варварском отношении» к арестованным кораблям.

«Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — заявил адмирал в комментарии «4 каналу».

Он пообещал, что Киев «покажет всему миру», как сейчас выглядят корабли.

В Сети смеются над обвинениями украинского адмирала, заявившего о краже унитазов с возвращенных Россией судов ВМСУ.

«Ну раз унитазов нет, поставьте ночные горшки. А то что ж флоту пропадать», — заявил один из пользователей. «Все, что нажито Украиной непосильным трудом…» — сыронизировал другой комментатор. «Как «наличие-отсутствие» унитазов влияет на скорость буксировки?» — задался вопросом еще один юзер. «Поснимали плафоны, розетки, унитазы — корабли своим ходом не идут…» Так и вспоминается: «таракан без лап не слышит», — поддержал другой комментатор.

Ранее МИД России сообщил, что состоялась передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива осенью прошлого года. О том, что бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны, СМИ впервые сообщили 17 ноября.

Напомним, осенью 2018 года три корабля ВМСУ нарушили правила прохода кораблей из Черного моря в Азовское.

«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли в Керченский пролив, стали опасно лавировать и не реагировали на законные требования российской стороны прекратить движение. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь, а члены их экипажей — арестованы. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента Украины. 7 сентября арестованные по делу о провокации в Керченском проливе моряки были переданы Украине в рамках одновременного обмена между Москвой и Киевом задержанными и осужденными лицами.