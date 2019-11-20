Ходорковский и Навальный намерены использовать выборы 2021 года для осуществления «гонконгского сценария» в Москве

Осенью 2021 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы VIII созыва. И хотя до них еще два года, некоторые политические силы уже приступили к подготовке. Активнее всего ей занимается так называемая несистемная оппозиция, которая планирует использовать предстоящую избирательную кампанию для организации массовых протестов и погромов в городах России.

УГ снова в деле

20 ноября немецкое пропагандистское издание Deutsche Welle опубликовало интервью Леонида Волкова, руководителя сети штабов Алексея Навального. В беседе с Жанной Немцовой, дочерью политика Бориса Немцова, он рассказал, что оппозиция уже активно готовится к предстоящим выборам, в частности, продумывает новую тактику «умного голосования» (УГ) — хитро-модифицированную, как выразился Волков.

Впервые УГ Навального было опробовано минувшим летом. Для этого еще весной блогер выдвинул свою команду кандидатов в депутаты Московской городской думы. Она состояла из подчиненных и друзей Навального — юриста ФБК (признан иностранным агентом) Любови Соболь, исполнительного директора ФБК Ивана Жданова, ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, мундепа Ильи Яшина и его коллеги Константина Янкаускаса.

Все кандидаты были хорошо знакомы узкой оппозиционной тусовке, но практически неизвестны простым жителям Москвы, далеким от интернет-баталий «несистемщиков». Этот факт подтвердился быстро и наглядно — ни один из выдвиженцев навального не смог преодолеть электоральный барьер и заручиться поддержкой населения.

Технология радикального протеста

Но Навальный этого ожидал, более того — добивался. Подписные листы оппозиционеров были переполнены демонстративно поддельными данными. Так, у Соболь обнаружились подписи давно умерших людей.

Делалось это для того, чтобы публично заявить, будто российские власти специально снимают оппозиционных выдвиженцев с выборов. Таким способом Навальный и его команда попытались вызвать возмущение у россиян, на волне которого хотят организовать впоследствии протесты.

Сперва последовала волна несогласованных акций на Трубной площади, где собирались сторонники оппозиции и требовали в обход любых норм и законов допустить выдвиженцев Навального к выборам. Однако незаконное мероприятие заинтересовало всего лишь несколько сотен москвичей. Придать протестной волне массовости так называемые «незарегистрированные кандидаты» решили с помощью согласованных митингов. Отчасти это удалось — на проспект Сахарова вышло уже порядка 12 тысяч человек, но для 12-миллионной Москвы эта цифра просто смехотворна.

Последним шансом пробиться в Мосгордуму в обход выборов для выдвиженцев Навального стала радикализация протеста. На незаконных акциях в конце июля — начале августа появились провокаторы, всеми силами пытавшиеся вступить в конфликт с полицией. Их главной задачей было организовать массовые драки с правоохранителями и погромы. Осуществить задуманное им помешали профессиональные действия силовиков, которые быстро и грамотно выделяли зачинщиков беспорядков и задерживали их.

Заключительным этапом этой грандиозной провокации стало «умное голосование». С помощью протестной волны Навальный отвлек внимание «несистемщиков» от междоусобной борьбы и несколько консолидировал их. Дело дошло до того, что многие оппозиционеры даже не обратили внимания, когда под видом УГ Навальный принялся проталкивать на выборах по всей России коммунистов, по сути главных и непримиримых врагов всех либералов. Как в итоге оказалось, именно люди Валерия Рашкина, второго по значимости члена КПРФ, стали главными кандидатами Навального, а вовсе не Соболь и остальные.

Убивать — это норма

Как теперь стало известно из интервью Волкова, прошедшие выборы были использованы Навальным для отработки своих новых методов, в 2021 году он намерен «представить» их всей России. Подготовка к думским выборам действительно идет полным ходом.

За последние недели в Европе прошло сразу несколько мероприятий, на которые съезжались российские оппозиционные «лидеры общественного мнения» и их зарубежные покровители. Одно из самых приметных и показательных — трехдневная конференция «Россия для граждан».

Её организовал беглый олигарх Михаил Ходорковский через свою организацию «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной). В интервью все тому же изданию Deutsche Welle олигарх открыто рассказал, что все его переговоры с оппозицией сейчас посвящены выборам в 2021 году. Но еще важнее, что Ходорковский надеется на возникновение в российских городах массовых беспорядков. Он посоветовал либералам не стесняться и брать пример с Гонконга.

Важно отметить, что эту идею хором начали продвигать и те, кто получает деньги от олигарха, например, все те же Навальный и Волков. «Хотят как в Гонконге и Боливии» они несмотря на сотни жертв в этих напряженных регионах. Делается это для того, чтобы внушить остальной оппозиционной тусовке, что такая «политическая» борьба допустима, что убивать и калечить сотни людей ради депутатских мандатов — это норма.

Новые лица оппозиции

Интересен и тот факт, что уже сейчас можно определить, кого оппозиция будет проталкивать в Госдуму с помощью убийств и погромов. На конференцию в Берлин пригласили тех, кто лучше всего смотрелся в оппозиционных СМИ во время летних беспорядков.

Так, в гости Ходорковский позвал известного своими педофильскими наклонностями Михаила Светова, лидера незарегистрированной Либертарианской партии. Именно он организовывал митинги в Москве и «зажигал» толпу.

Другим примечательным участником стал блогер Юрий Дудь, хорошо известный интернет-сообществу. Летом он пусть и не организовывал протесты, но посещал их в качестве приглашенного гостя. По имеющейся информации, за такую «торговлю лицом» он получил от олигарха порядка 10 миллионов рублей за раз.

Третий гость оказался совсем неожиданный – Сергей Мохов, муж Любови Соболь. Некросоциолог долгое время был тайным посредником между Ходорковским и ФБК, отвечал за финансирование организации, где работает его супруга. Дополнительные деньги либералы будут получать через другого беглого олигарха — Евгения Чичваркина. На днях он сообщил, что создал британский ФБК, через который будет собирать деньги от иностранных «инвесторов» и передавать их Навальному.

План Ходорковского

Таким образом, вырисовываются реальные планы оппозиции на выборы 2021 года. В качестве новых кандидатов выступят новые оппозиционные «лидеры общественного мнения», например, Дудь, Светов и Соболь — их уже успели «обкатать» минувшим летом. Организовывать «гонконгский сценарий» доверят Навальному и Волкову, они уже сейчас готовят свою аудиторию к такому развитию событий.

Финансами займется Чичваркин, который через свой фонд сможет собирать деньги с беглых российских олигархов, иностранных спецслужб и прочих, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в России. Информационную поддержку берет на себя Deutsche Welle — немецкое издание сегодня освещает все мероприятия российской оппозиции за рубежом. Во главе всего этого процесса вновь оказывается олигарх Михаил Ходорковский, который годами пытается разрушить Россию изнутри.