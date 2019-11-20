Рудковская прокомментировала включение в список самых богатых блогеров

Москва, 20 ноября. Журнал «Forbs» включил в рейтинг самых состоятельных блогеров Рунета Яну Рудковскую. 44-летняя продюсер Димы Билана заняла 9 место в списке, рядом с Хабибом Нурмагомедовым и Ксенией Собчак.

Однако, Рудковской не понравилось то, как составители рейтинга определили род ее деятельности. Продюсер в списке значится как «жена фигуриста Плющенко и мать Гном Гномыча».

«Я всегда думала, что я продюсер и менеджер, и впервые стала блогером — это приятная неожиданность. Конечно, когда тебя цитируют СМИ и ты создаешь общественное мнение, такие рейтинги нужны. В целом мне кажется, что Хабиб занижен, поскольку это уже некая высшая лига. То, что Ксения Собчак в лидерах сегодня, я даже не сомневаюсь, но считаю, что Нурмагомедов все-таки должен быть повыше», — заявила знаменитость «Nation News».

Рудковская подчеркнула, что добилась значительных успехов на ниве продюсирования. Помимо продвижения творчества Билана, она также является амбасадором Porsche и продюсирует ледовые шоу супруга и его школу фигурного катания.