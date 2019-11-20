Участница шоу «Пацанки» устроила дебош в «Пулково»

Санкт-Петербург, 20 ноября. Нетрезвая пассажирка устроила дебош и ударила ногой сотрудника полиции в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, в ночь на 19 ноября нетрезвая 24-летняя пассажирка устроила скандал на третьем этаже пассажирского терминала в аэропорту «Пулково». На место инцидента прибыли сотрудники полиции и предложили девушке пройти в дежурную часть. Девушка отказалась проследовать в дежурную часть, после чего стражи порядка были вынуждены применить силу, однако столкнулись с противодействием. Девущка ударила одного из сотрудников полиции ногой, а также оскорбляла правоохранителей, используя нецензурную лексику. Позднее выяснилось, что задержанная — участница телешоу «Пацанки» Анна Михеева.

В конечном итоге на девушку надели наручники и доставили в дежурную часть, где она продолжила скандалить и оскорблять сотрудников полиции. Кроме того, в отделении полиции Михеева начала записывать видеообращения к подписчикам, в которых пыталась выставить себя жертвой данной ситуации. Девушка наигранно плакала и просила о помощи, утверждая, что над ней издеваются.

В отношении дебоширки возбуждено административное дело о мелком хулиганстве, а также уголовное дело за оскорбление и применение насилия к представителю власти.Михеевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России в отношении гражданки 1995 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти)», — говорится в сообщении.

Позднее Михееву отпустили, после чего она рассказала о данном инциденте в своем Instagram. По словам девушки, ее «задержали на очень долгое время», однако сейчас у нее «все в порядке».