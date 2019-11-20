Украина создает Европе только проблемы

В Европе прекрасно осведомлены о реальном положении дел на Украине; те же транши МВФ Киев получает с большим запозданием. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Европа готова помочь

Европейский союз готов продолжать помогать Украине проводить реформы в разных секторах. Такое заявление сделал посол Евросоюза в Киеве Матти Маасикас.

«Чем больше вы реформируете, чем больше реформирует Украина, тем больше поддержки предоставляет Евросоюз… Некоторые из этих реформ сложные, но они несут преимущества вашей стране и вашим гражданам. Я очень хорошо помню, как недавно проходили такие реформы в других восточно-европейских странах. Но они чрезвычайно важны для модернизации вашей страны, для инвестиций и процветания. Наша команда готова вам помогать и делиться опытом, используя наши проекты технической помощи», — заявил Маасикас в ходе заседания украинского правительства.

Он отметил, что Европейский союз с 2014 года выделил Украине свыше 15 миллиардов евро грантов и кредитов для поддержки процесса реформ практически во всех сферах.

«Украина — это приоритет для Европейского союза, поскольку мы разделяем общие ценности и принципы, а также потому, что ваш успех как стабильной, безопасной, демократической, процветающей, европейской страны также в наших интересах. Поэтому работаем вместе над достижением этой цели и направляемся вместе», — добавил Маасикас.

«Красивые слова»

Как отметил Андрей Иванов, красивым словам европейские дипломаты научились давно. Да и что может сказать любой чиновник из ЕС, когда его спрашивают про Украину? Конечно, что Старый Свет всеми силами будет помогать «молодой демократии», рассказывает политолог.

«Но ведь европейцы не дураки, они прекрасно осведомлены о реальном положении дел. Те же транши МВФ идут на Украину с большим запозданием. Киев до сих пор не выполнил никаких обещаний, не смог провести структурные реформы. По-прежнему уровень коррупции на Украине зашкаливает, а разрушение прежних схем будет означать лишь утрату контроля со стороны государственного аппарата. Рынок Украины настолько мал из-за нищеты населения, что не интересен Европе», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что проблема Донбасса вылилась в серьезные политические и, прежде всего, экономические издержки, связанные с ограничением сотрудничества Европы и России. Украина сегодня создает Европе только проблемы. И Старый Свет пытается найти возможности минимизировать потери.

«Скажем, скоро будет запущен «Северный поток — 2», и роль украинского транзита сильно снизится. Украине вообще сегодня нечего предложить своим западным партнерам, как последнее и самое дорогое — собственные сельхоз земли. Но надо понимать, что и на них спрос будет не так высок, как рассчитывают в Киеве, все-таки большинство европейских стран находятся в климатически благоприятных широтах. С одной стороны в Европе приходит осознание, что Украина — это балласт, от которого надо быстрее избавиться. С другой стороны, в Киеве не делают ничего, чтобы изменить ситуацию и сделать страну более привлекательным партнером для Запада», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, фактически президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс Петра Порошенко. Причем как по результатам практической деятельности, так и по стилистике.

Скоро должна состояться встреча в Париже лидеров «нормандского формата». Что на ней скажет Зеленский? Отвечая на этот вопрос, политолог выразил мнение, что фактически украинский лидер едет фотографироваться с мировыми лидерами, как ранее это делал Порошенко. Но евробюрократы конечно продолжат говорить, что Украина для ЕС очень важна.

«Но это обычная дипломатическая вежливость и ничего более. И самое печальное для украинской власти, что украинцы это прекрасно понимают. Если Порошенко на волне «патриотического угара» мог какое-то время вешать лапшу на уши сограждан о какой-то западной помощи, в том числе и военной, говорить о поддержке Запада, то Зеленский не сможет слова европейского дипломата использовать даже для внутренней пропаганды», — заключил Андрей Иванов.

9 декабря в Париже пройдет встреча глав государств в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ, Франция). Кабинет министров ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Кроме того, в офисе президента Украины тоже подтвердили дату встречи. Проведение саммита 9 декабря подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.