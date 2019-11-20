«Триста спартанцев» в Алабино стреляют метко, быстро и много

Где-то между пристрелкой и упражнением «Уничтожение атакующего противника через бойницы и окна при удержании здания», для краткости именуемого «Дом Павлова», нам удалось буквально на бегу переговорить с одним из участников чемпионата.



— Представьтесь, пожалуйста.



— Капитан 2 ранга Сергей Пашкеев, Восточный военный округ.



— Насколько актуально для вас участие в этом чемпионате?



— Это мероприятие по тактической стрельбе сегодня крайне актуально. Отработка передовых методик огневой и тактической подготовки военнослужащих была необходима всегда. Но именно сейчас, в связи с развитием тактики ведения боя и новых видов оружия, она приобрела особую важность. Еще одним подтверждением этого как раз и является чемпионат. В это мероприятие включены все виды стрельбы: практическая, тактико-циклическая, тактическая. То есть все элементы огневой подготовки, которыми должен владеть военнослужащий Российской армии.



— Сколько времени придется потратить бойцу, чтобы подготовиться к соревнованиям уровня чемпионата?



— Если грамотно подойти к процессу подготовки, то военнослужащего можно научить хорошо стрелять месяца за три.



— Судя по материалам Минобороны, участники соревнований по армейской тактической стрельбе используют не только автоматы и снайперские винтовки, но и пистолеты. Если в отношении АК и СВД все понятно: это основное личное оружие бойцов, — то пистолет вызывает вопросы. «Короткий ствол» — это же, по большей части, так называемая «вторичка». То есть запасное оружие на случай утыкания патрона и иных проблем, связанных с основным оружием. Зачем военнослужащему тратить время и силы на оттачивание навыков обращения с «коротким стволом»? Вряд ли пистолетом можно выиграть войну.



— Зато пистолетом можно войну закончить!

