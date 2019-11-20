«Триста спартанцев» в Алабино стреляют метко, быстро и много

Отборочные соревнования, по словам участников, напоминали «бойню». Из 16 тысяч вышедших на огневой рубеж отборочного этапа военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСО, МЧС, а также ГУИН, на чемпионат смогло пробиться всего лишь три сотни парней и девушек.
Да-да, и девушек тоже.
Чьи-то лица из числа «прорвавшихся» можно было фотографировать, чьи-то — фотографировать только в маске-балаклаве. Чьи-то нельзя было снимать даже в балаклаве. Ничего не поделаешь — такая работа у этих ребят.
Все вместе эти «300 спартанцев» — настоящая стрелковая элита российских силовых ведомств. Можете поверить, цену себе попавшие на чемпионат ребята знали.
Когда видишь на их шлемах патчи с надписью «Нам нужен мир. Желательно весь!», то, конечно, ясно, что это шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.