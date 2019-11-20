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20 НОЯБРЯ 2019
«Триста спартанцев» в Алабино стреляют метко, быстро и много
В Подмосковье стартовал чемпионат ВС РФ по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия
В многофункциональном огневом центре парка «Патриот», расположенном в подмосковном Алабино, 19 ноября открылся чемпионат Вооруженных Сил РФ по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия.

Спортивное мероприятие посвящено 75-й годовщине со дня проведения Петсамо-Киркинесской наступательной операции и памяти разведчика, дважды Героя Советского Союза капитана 1 ранга Виктора Леонова.

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил этот необычный чемпионат.

A la guerre comme a la guerre

Армейская тактическая стрельба — спорт особенный
Соревнования по стрельбе из штатного стрелкового оружия проводились и в Российской императорской армии, и в Советской армии. Однако в современной Российской армии эти соревнования были выведены на принципиально новый уровень — зрелищный и очень динамичный.

С чего все началось? Пожалуй, с практической стрельбы. Не станем подробно останавливаться на том, что представляет собой этот вид стрелкового спорта и как он появился, благо об этом ФАН уже писало. Просто отметим, что Россия сейчас переживает настоящий бум увлечения практической стрельбой.
Любопытно, что с самого момента появления практической стрельбы в нашей стране шли споры о применимости элементов этого вида спорта в огневой подготовке военнослужащих ВС РФ.

В конце концов, министерство обороны решило в этом вопросе расставить все точки над «i». В 2018 году в целях повышения уровня огневой выучки военнослужащих и эффективного использования ими штатного стрелкового оружия российское военное ведомство провело первый чемпионат Вооруженных Сил по практической стрельбе.

Его итоги были оценены как положительные. Вместе с тем было понятно, что огневая подготовка военнослужащих по своей специфике заметно отличается от методики подготовки спортсмена-«практика». Как следствие, к лету 2019 года практическая стрельба в интересах ВС была существенно модифицирована и переименована в армейскую тактическую стрельбу.

Самым главным в практической стрельбе считается вопрос обеспечения безопасности. Показательный момент: за 50 лет существования Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) на ее соревнованиях не было зафиксировано ни одного несчастного случая.
Тот же приоритет безопасности был положен и в основу армейской тактической стрельбы. А вот остальные ее принципиальные моменты от стрельбы практической изрядно отличались. Иными оказались стартовые положения оружия, само оружие, мишени и многое другое.

Например, все упражнения в армейской тактической стрельбе выполняются в полной экипировке, включая средства индивидуальной бронезащиты и полный «арсенал» бойца. То есть даже если во время упражнения ты стреляешь только из пистолета, то будь любезен захватить с собой и автомат с полным боекомплектом к нему. Конечно, это лишний вес и, как следствие, еще одно препятствие на пути к победе. Но, как говорится, a la guerre comme a la guerre.

Некоторые упражнения в армейской практической стрельбе по решению судьи могут выполняться ночью с использованием приборов ночного видения. Нередко в начале упражнения и в процессе его выполнения военнослужащим приходится метать гранаты.

«Нам нужен мир. Желательно весь!»

Из 16 тысяч военнослужащих на чемпионат пробилось три сотни человек
29 августа заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сообщил, что по результатам проведения в зимнем периоде обучения 2019 учебного года занятий и соревнований по армейской тактической стрельбе министром обороны принято решение о создании Федерации армейской тактической стрельбы.

Тогда же начальник группы Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Алексей Щадин рассказал о порядке регистрации армейской тактической стрельбы как отдельной дисциплины военно-прикладного вида спорта «Стрельба из штатного или табельного оружия» в Минспорте России.

Ну, а утром 19 ноября Юнус-Бек Евкуров открыл чемпионат Вооруженных Сил РФ по армейской тактической стрельбе.
К участию в этом чемпионате допускались военнослужащие ВС РФ, а также сотрудники войск, воинских формирований и организаций других силовых ведомств РФ в возрасте до 45 лет, не имеющие ограничений по медицинским показателям, достигшие лучших результатов по огневой подготовке. То есть абы кто на чемпионат попасть не мог в принципе.
Отборочные соревнования, по словам участников, напоминали «бойню». Из 16 тысяч вышедших на огневой рубеж отборочного этапа военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСО, МЧС, а также ГУИН, на чемпионат смогло пробиться всего лишь три сотни парней и девушек.

Да-да, и девушек тоже.

Чьи-то лица из числа «прорвавшихся» можно было фотографировать, чьи-то — фотографировать только в маске-балаклаве. Чьи-то нельзя было снимать даже в балаклаве. Ничего не поделаешь — такая работа у этих ребят.

Все вместе эти «300 спартанцев» — настоящая стрелковая элита российских силовых ведомств. Можете поверить, цену себе попавшие на чемпионат ребята знали.

Когда видишь на их шлемах патчи с надписью «Нам нужен мир. Желательно весь!», то, конечно, ясно, что это шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.

От сюрпризов никто не застрахован

Это была настоящая «война» с самим собой, соперниками и погодой.
В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» «спартанцам» предстояло посоревноваться в стрельбе из различных образцов стрелкового оружия по подвижным и внезапно возникающим целям. Также стрелки должны были продемонстрируют мастерство в поражении целей в составе снайперских пар, в условиях ближнего боя, в городских условиях и иной обстановке.

Названия упражнений звучали весьма показательно: «Уничтожение атакующего противника через бойницы и окна при удержании здания», «Бой в тоннеле», «Бой в развалинах населенного пункта», «Действия при эвакуации из подбитого БРДМ», «Действия боевой двойки в населенном пункте», «Действия снайперской пары при уничтожении лидера бандформирования».
Это были не просто соревнования на быстроту, меткость и слаженность. Это была настоящая «война» с самим собой, соперниками и погодой. Последняя, мягко говоря, не баловала. Холод, высокая влажность и густой туман — не самое приятное сочетание…

Когда мы поинтересовались у главного судьи чемпионата Александра Короткова, что, по его мнению, представляет главную сложность для участников этих соревнований, тот ответил не задумываясь: «Погода!»

Александр Коротков
Главный судья чемпионата
Сложность заключается в том, что приходится работать в плохих погодных условиях. Гражданские соревнования все-таки проводятся, когда потеплее и посуше. Военные работают в любую погоду, да еще и в стандартной экипировке, включая шлем и бронежилет»,
— сказал главный судья.
Главными претендентами на победу, по мнению главного судьи, являлись военнослужащие из частей специального назначения.

Они лучше адаптированы к условиям матчевых соревнований, они имеют достаточно большой опыт, пояснил Коротков и тут же добавил, что от сюрпризов никто не застрахован, в этом и заключается интрига матча».
Тем временем чемпионат шел своим чередом. Напряженные лица. Писк судейского таймера. Грохот выстрелов. Веер разлетающихся гильз. Острый запах сгоревшего пороха. Скупые улыбки. Горящее над стрелковой галереей табло «Вход без очков и наушников запрещен! Идет стрельба!»

Стреляли метко, стреляли быстро, стреляли много. Не только в центральных галереях, где работают «на зачет», но и во фланговых, где пристреливали, или как говорят сами стрелки, «прибивали» коллиматорные прицелы.

«Пистолетом можно войну закончить!»

Сколько времени нужно, чтобы научиться стрелять?
Где-то между пристрелкой и упражнением «Уничтожение атакующего противника через бойницы и окна при удержании здания», для краткости именуемого «Дом Павлова», нам удалось буквально на бегу переговорить с одним из участников чемпионата.

— Представьтесь, пожалуйста.

— Капитан 2 ранга Сергей Пашкеев, Восточный военный округ.

— Насколько актуально для вас участие в этом чемпионате?

— Это мероприятие по тактической стрельбе сегодня крайне актуально. Отработка передовых методик огневой и тактической подготовки военнослужащих была необходима всегда. Но именно сейчас, в связи с развитием тактики ведения боя и новых видов оружия, она приобрела особую важность. Еще одним подтверждением этого как раз и является чемпионат. В это мероприятие включены все виды стрельбы: практическая, тактико-циклическая, тактическая. То есть все элементы огневой подготовки, которыми должен владеть военнослужащий Российской армии.

— Сколько времени придется потратить бойцу, чтобы подготовиться к соревнованиям уровня чемпионата?

— Если грамотно подойти к процессу подготовки, то военнослужащего можно научить хорошо стрелять месяца за три.

— Судя по материалам Минобороны, участники соревнований по армейской тактической стрельбе используют не только автоматы и снайперские винтовки, но и пистолеты. Если в отношении АК и СВД все понятно: это основное личное оружие бойцов, — то пистолет вызывает вопросы. «Короткий ствол» — это же, по большей части, так называемая «вторичка». То есть запасное оружие на случай утыкания патрона и иных проблем, связанных с основным оружием. Зачем военнослужащему тратить время и силы на оттачивание навыков обращения с «коротким стволом»? Вряд ли пистолетом можно выиграть войну.

— Зато пистолетом можно войну закончить!
Все, разговор окончен, пора переходить к упражнению. Не «перегореть». Унять свой «нервяк». Собраться и сделать все как надо.

Затем — писк таймера, грохот выстрелов, запах сгоревшего пороха, скупые улыбки. Трудовые будни тех, чья профессия — Родину защищать.
Чемпионат Вооруженных Сил РФ по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия продлится в Алабино до 22 ноября.

Редакция Федерального агентства новостей от всей души желает успехов всем его участникам.
Андрей Союстов

Иллюстрации автора.
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