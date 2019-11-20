Малькевич назвал увлекательной встречу Африканского дискуссионного клуба

Москва, 20 ноября. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал итоги заседания Африканского дискуссионного клуба. В своем Telegram-канале Малькевич отметил, что мероприятие было увлекательным, и что каждый из присутствующих дал высокую оценку саммиту «Россия — Африка».

«Было много ярких идей и рационализаторских предложений. Так, некоторые «горячие головы» предлагали даже создать госкорпорацию «РосАфрика», — пишет глава Фонда.

Одной из наиболее острых тем стал вопрос противостояния незаконным западным санкциям. Так, например, сопредседатель консультативно-делового совета по Ливии Виктор Бояркин предложил ввести в России уголовную ответственность за исполнение незаконных иностранных санкций. Он подчеркнул, что санкции стали элементом экономической войны.

Эту позицию поддержал Малькевич. По его словам, западные страны сегодня действительно используют санкции как инструмент защиты своих экономических и политических интересов. В качестве примера он привел недавнюю попытку США надавить на Египет, чтобы тот отказался от покупки истребителей Су-35 у России. Госдепартамент Соединенных Штатов открыто пригрозил Каиру санкциями, если тот пойдет на этот шаг.

Параллельно экономической разворачивается информационная война. Так основатель International Sustainable Energy Organisation Клифтон Эллис охарактеризовал цензуру, которую вводит Facebook в отношении африканских политиков и организаций, сотрудничающих с Россией. По его словам, это полностью противоречит декларируемому Западом принципу свободы слова.

Ранее сообщалось, что модераторы Facebook удалили несколько десятков аккаунтов под предлогом борьбы с «российским вмешательством» в дела Африки. На этот раз удалению подверглись не только страницы простых пользователей, но и аккаунты крупных новостных изданий.