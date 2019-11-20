Бывший муж Лолиты пожаловался на взлом страниц в соцсетях

Москва, 20 ноября. Бывший супруг Лолиты, теннисист Дмитрий Иванов обратился в полицию по поводу взлома электронной почты и социальных сетей.

Потерпевший не предполагает, кто является заказчиком и исполнителем противоправных действий, однако отмечает, что взлом произошел на фоне бракоразводного процесса с певицей Лолитой.

«Мою деловую переписку взломали, все мои контакты сейчас в свободном доступе. И по каналам центральным все показывают, просто невозможно. [Там] личные и деловые переписки», — рассказал Иванов телеканалу «360».

Сама Лолита уже отреагировала на заявления бывшего супруга, отметив, что Иванов сам не вышел из аккаунта на ее компьютере.

«Компьютер, про который говорит Иванов, — моя личная собственность с 2009 года. О чем он говорит, о каком взломе?! Он куплен на мои деньги. Когда Иванов уехал от меня, просто оставил там все, включая переписки. Так что ничего взламывать не пришлось и никаких хакеров нанимать тоже», — сказала Лолита.

Напомним, о расставании пары стало известно летом текущего года. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и фитнес-тренера Иванова. Иск подал муж, однако суд отказал супругам в разводе.

Супруги прожили в браке девять лет, до этого артистка выходила замуж четыре раза.