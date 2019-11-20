Депутаты Рады рассказали, как Байден и Порошенко украли $10 млрд

В среду в Киеве депутаты Верховной Рады Александр Дубинский и Андрей Деркач взорвали настоящую информационную бомбу. Они официально обнародовали документы, свидетельствующие о выводе с Украины как минимум 10 млрд долларов. Под обвинение попал целый ряд бывших и действующих чиновников украинской власти. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Дубинский и Деркач представили киевской прессе наглядные доказательства того, как в период с 2012-го по 2019-й из страны выводились огромные бюджетные средства, которые затем «отмывались» и вновь возвращались в страну — уже в виде долгов. Эту схему создали еще при Викторе Януковиче, а поддерживали и укрепляли при Петре Порошенко. Непосредственно прикрывала ее экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«С помощью этой преступной схемы из украинской экономики было выведено как минимум 10 млрд долларов, — заявил Александр Дубинский. — Непосредственными бенефициарами этой схемы было окружение Порошенко, высшие финансовые чиновники страны, а также американские инвестфонды во главе с Franklin Templton. Они сначала вывели эти средства на оффшорные счета, затем «отсылки» их, а после этого вновь вернули в экономику Украины — уже под видом части «украинского долга».

В итоге сегодня страна находится на пороге финансового дефолта, который неизбежно произойдет в 2020-2021 годах. По словам Андрея Деркач, для того, чтобы избежать дефолта, власти страны должны немедленно создать следственную комиссию в Раде, а также аналогичный орган при Кабмине Украины.

«Более того, если президент Владимир Зеленский хочет разорвать эту порочную «финансовую удавку» на шее страны, он должен немедленно просить помощи у властей США, — заявил Деркач. — Ему необходимо лететь в Вашингтон со всеми этими документами и просить о создании спецкомиссии при Минфине США по расследованию этой преступной схемы».

По данным депутатов, схема «высасывания» средств из украинской экономики действует, в том числе, в интересах политиков из руководства Демократической партии США. Именно поэтому сегодняшняя «информационная бомба» может сдетонировать в Соединенных Штатах в интересах команды президента Дональда Трампа.

«Также у нас есть документы о том, что семья Джо Байдена вывела из украинской экономики не менее 16,5 миллионов долларов посредством компании Burisma Holdings и экс-депутата Рады Николая Злочевского. Эти документы мы также готовы предоставить в офис президента», — сообщил Дубинский.

По его словам, нынешнее руководство Нацбанка и Минфина Украины заинтересовано в сокрытии этой информации и сохранении преступной схемы вывода средств. Именно поэтому весь процесс расследования должен происходить публично. Уже сегодня в Верховной раде должен рассматриваться вопрос о создании специальной следственной комиссии.

«Мы добиваемся того, чтобы это дело было тщательно расследовано и на Украине, и в США были поименно вычислены и названы бенефициары этой схемы, убивающей нашу экономику, — рассказал Дубинский. — В результате мы хотим добиться, чтобы «долг Украины» в 10 млрд долларов, деньги которого были выведены из бюджета страны, был признан недействительным. И украинцы уже с 2020-го перестали по нему платить. Тогда найдутся деньги и на снижение тарифов на ЖКХ, и на новые дороги, и на увеличение зарплат бюджетникам».