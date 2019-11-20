Ведущие производители России рассказали о своих успехах

Москва, 20 ноября. В столице прошел круглый стол «Потребительские предпочтения. Качество товаров и услуг — качество жизни». Победители конкурса «Марка № 1 в России» рассказали о том, как им удается сохранять лидерство в своей отрасли и уважение потребителей.

Коммерческий директор компании «Диана» Татьяна Шацкова рассказала, что их компания – первая химчистка в стране, открывшая отделения во многих регионах. Высокий уровень сервиса, многолетний опыт и современное оборудование – все это позволяет привлекать все новых и новых потребителей.

«Специалисты-технологи наших предприятий проходят регулярные курсы повышения квалификации в России и за рубежом. Сегодня «Диана» — это компания с 25-летней историей успешной работы на рынке бытовых услуг, одна из крупнейших сетей химчистки в Европе», — рассказала Щацкова «Вечерней Москве».

Роман Велютин, директор коммерческого департамента направления «Корпус» торгового дома «Лазурит», считает, что для победы в конкурсе необходимо добиться широкого охвата аудитории.

«И мы его добились — у нас есть 550 магазинов от Калининграда до Находки! Вторая составляющая успеха — главная ценность компании. Наша главная ценность — покупатель. Есть фраза, что покупатель всегда прав. На мой взгляд, это легкое лукавство. Я считаю, что, даже если покупатель неправ, он все равно должен остаться довольным!», — отметил Велютин.

Представитель компании «Аскона», специализирующейся на производстве ортопедических матрацов, Лариса Малышева отметила, что каждый третий россиянин использует для сна их продукцию.

«Мы сейчас больше, чем просто производитель и продавец товаров для здорового сна. Наша миссия — донести до каждого жителя страны ценность правильного сна. Сейчас, обратите внимание, есть мода на занятия спортом и здоровый образ жизни. Но мало кто задумывается, что одна бессонная ночь сводит на нет все дневные усилия в фитнесе, закаливании и диете! Поэтому мы будем стремиться научить россиян правильно спать и дадим им для этого все инструменты», — заявила Малышева.

Конкурс «Марка № 1 в России» проводится с 1998 года. Для участия в конкурсе необходимо, что товары были марочными, распространялись по всей стране и использовались большинством жителей.