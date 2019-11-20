Угодивший в секс-скандал Вишневский пытался лишить петербуржцев арт-парка

Санкт-Петербург, 20 ноября. Заксобрание Петербурга отклонило депутатский запрос недавно угодившего в секс-скандал представителя «Яблока» Бориса Вишневского на тему строительства арт-парка в Петроградском районе.

Депутат выразил недовольство тем, что доступ на участок на проспекте Добролюбова, где ведутся работы по созданию парка, сейчас закрыт. Парламентарий хотел попасть туда якобы из-за опасений за состояние грунта.

На возмущение «яблочника» ответил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Он объяснил, что разрешение на застройку было получено от Госстройнадзора еще в 2016 году. Однако ответ чиновника депутата не удовлетворил. Скандально известный парламентарий предложил коллегам коллективно обратиться за разъяснениями к губернатору города Александру Беглову. Но инициатива оказалась провалена: большинство депутатов не поддержало идею лишить петербуржцев нового арт-парка.

Напомним, на проспекте Добролюбова в Петербурге появится большой арт-парк. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, петербуржцы с большим энтузиазмом поддержали появление зеленого пространства в этом месте. Жители города путем интернет-голосования уже выбрали ему название — «Тучков буян».

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга и преподаватель РГПУ имени А. И. Герцена Борис Вишневский в ноябре оказался в центре сексуального скандала, который начался, когда бывшая студентка педагогического университета рассказала редакции Nation News о домогательствах со стороны преподавателя. Девушка представилась Кристиной, сообщила, что уже выпустилась из вуза, а также что в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский приставал к ней и нескольким ее сокурсницам. По словам пострадавшей, ответственности ему удавалось избегать благодаря его статусу.

Публикация признания бывшей студентки РГПУ принесла инциденту широкую огласку, и в городе были запущены волны недовольств. Студенты Петербурга начали выступать с пикетами против насилия в вузах и требовать уволить Вишневского.

При этом его однопартийцы и руководство вуза в этой ситуации встали на его защиту. В учебном заведении пытаются запугать студентов отчислениями за любые комментарии по поводу скандала, а в партии разыскивают Кристину, положившую начало громкой истории вокруг парламентария.