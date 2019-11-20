Путин констатировал самый низкий уровень безработицы в истории России

Москва, 20 ноября. Безработица в России достигла самого низкого значения в современной истории страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

По словам главы государства, безработица в стране составила 4,6% экономически активного населения. Владимир Путин отметил сокращение безработицы в РФ.

«В среднем за январь-сентябрь она составила 4,6% экономически активного населения. Это самое низкое — я хочу это подчеркнуть — самое низкое значение в современной истории России», — цитирует слова Владимира Путина RT.

Ранее российский лидер призвал кардинально увеличить производительность труда. Он также отметил, что зарплаты в России растут, однако реальные доходы населения стоят на месте, и ситуацию необходимо менять. Путин назвал это важнейшим направлением работы кабинета министров.