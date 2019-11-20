Проект PolitRussia входит в состав медиагруппы «Патриот»

1 октября мы объявили о создании медиагруппы «Патриот», в которую вошли четыре сетевых издания. Целью медиагруппы было заявлено максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны.

Мы очень рады, что начало работы медиагруппы было по достоинству оценено оппозиционными политиками и СМИ. Они не только обвинили нас в массовых «фейках» и «травлях», но даже начали писать лично на меня заявления в полицию. Более того, было объявлено о создании «синдиката» оппозиционных СМИ, работа которого будет направлена прежде всего против медиагруппы «Патриот». «Про-двинутая» оппозиция опаздывает за патриотами страны и пытается копировать наши действия в страхе перед потерей аудитории и западного финансирования.

Интересно название объединения, как говорит нелюбимая нами, но любимая оппозицией «Википедия»:

«Синдикат — одна из форм объединения предприятий, преследующая цель устранения конкуренции и улучшения условий коммерческой деятельности в области определения цен и др.» В данном случае название говорит само за себя — это оппозиционная «мафия», которая постоянно участвует в информационной войне на стороне противников России и хочет получить за это все «сребреники и печеньки Госдепа».

Создание союза оппозиционных «фейкометов» и «пропагандистов» мы отмечаем вхождением в нашу медиагруппу одного из самых известных и профессиональных патриотически настроенных изданий Рунета.

Редакция PolitRussia и ее руководитель Руслан Осташко приняли решение войти в медиагруппу «Патриот». Руслана неоднократно спрашивали, с кем он готов объединиться, он принял решение о вхождении в нашу медиагруппу. Руслан Осташко уже давно защищает права и интересы граждан и ведет борьбу с антироссийскими СМИ и блогерами.

Объединение медиагруппы «Патриот» и PolitRussia даст дополнительные возможности по созданию благоприятного информационного пространства России. И мы считаем, что это еще один шаг для образования позитивного общественного мнения среди наших граждан.