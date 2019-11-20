Активисты требуют наказать Венедиктова-младшего за аморальное поведение. ФАН-ТВ

К офису редакции «Эха Москвы» вышли неравнодушные граждане. Они провели одиночные пикеты с целью привлечь внимание к аморальному поведению сына главного редактора издания. Алексей Венедиктов – младший уверен, что связи его отца, оппозиционера и главного редактора «Эха Москвы» «отмажут» его от всех наказаний. Против безнаказанности и вседозволенности на пикете выступили люди, которым не все равно, что происходит в нашей стране.

«Сын главного редактора ведет крайне аморальный образ жизни, то есть связан с продажей нелегального алкоголя… Высказывания, я бы сказал, расистские высказывания... Я против дискриминации по национальному признаку. Меня это не устраивает, поэтому я сегодня здесь пикетирую. Я просто хочу обратить внимание на проблему», – говорит вышедший на пикет Виктор Матюшкин.

«Мне не нравится поведение Венедиктова-младшего. Я считаю, это неприемлемо для сына такой личности, несанкционированная продажа алкоголя, который травит людей, оскорбления лиц нерусской национальности... Я хочу пресечения, чтобы такого больше не повторялось», – объясняет свою позицию активистка Ангелина Образцова.

Отец уже не раз спасал сына от наказаний за нарушения российского законодательства, но всему должен быть предел. Пикетчики возмущены тем, что без должного внимания остался нелегальный барный бизнес младшего Венедиктова. Он занимался продажей безакцизного алкоголя, незаконная торговля происходила без выдачи чеков, что наводит на мысль о том, что напитки могут по составу не соответствовать своим этикеткам. Венедиктов-старший помог сыну «откосить» от службы в армии, вывезя его за границу, побаловал ребенка спортивным автомобилем, на котором его сын неоднократно создавал аварийные ситуации с угрозой для окружающих. Венедиктов-младший также известен тем, что разжигает межнациональные конфликты. В своих социальных сетях он называл «нерусских» животными и желал им смерти. Нелицеприятные высказывания Венедиктов-младший позволял себе и в адрес полицейских. Его высказывания подпадают под статьи о разжигании ненависти и вражды, а также о неуважении к представителям власти.

«Мы сегодня пришли сюда ради того, чтобы настоять на своем слове – за справедливость, за честность, чтобы в нашей стране все было в рамках закона и каждый был ответственен за свои действия и поступки. Мы требуем справедливости. Его действия были крайне некорректны, он выступал против других рас, были какие-то ситуации с продажей алкоголя, некачественной продукции, и поэтому мы сегодня стоим здесь», – делится Глеб Моховой.

«Такую акцию устроил мой друг, я доблестно согласился ему помочь, потому что, когда в нашей стране происходят такие вещи, я не могу оставаться в стороне. Это просто нечестно, это бессовестно, это задевает мои чувства очень глубоко», – говорит активист Андрей Фёдоров.

Неравнодушные граждане, которые вышли на улицы Москвы, призывают Венедиктова-старшего обратить внимание на поведение своего сына, поскольку эти выходки не только отражаются на его репутации, но и явно не вписываются во все рамки поведения и нормы законодательства. Жизнь беззаботного мажора, который считает себя безнаказанным из-за связей отца, пора изменить.