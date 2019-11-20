Матвиенко провела заседание по вопросам подготовки будущих врачей в центре Алмазова

Москва, 20 ноября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко провела заседание попечительского совета центра Алмазова, посвященное вопросам подготовки будущих врачей. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Матвиенко отметила, что за последние годы объем оказываемой помощи вырос в 35 раз, однако много моментов остаются нерешенными.

«Сколько бы не строилось поликлиник, оснащенных по последнему слову, без высоко профессиональных специалистов эти усилия не принесут результатов», ― отметила спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, на данный момент подготовка кадров — ключевой вопрос, который предстоит решить. Программа «земский доктор» частично помогает решить вопрос нехватки кадров в регионах, но молодые специалисты все еще предпочитают оставаться в более социально развитых городах, добавила спикер.

Замминистра здравоохранения Сергей Краевой рассказал, что желательно вовлекать в профессию и показывать ее привлекательность еще со школьной скамьи.

На сегодняшний день центр Алмазова — одно из основных заведений, в котором созданы лучшие условия для подготовки кадров. На его базе планируется создание научно-образовательного Центра Солнечный. Обучаться в нем смогут лучшие студенты из Петербурга и других регионов. Таким образом, планируется качественно новая подготовка будущих врачей и ученых.