Россия обсуждает с Украиной возобновление прямых поставок газа

Москва, 20 ноября. Россия обсуждает с Украиной вопрос возобновления прямых поставок газа, заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, речь идет о 15 млрд кубометров в год.

«Мы говорили, что вопрос транзита рассматриваем в том числе и с учетом объемов поставок на внутренний рынок напрямую, а не через реверс, потому что это напрямую влияет на объемы транзита газа», — отметил глава Минэнерго на встрече с журналистами.

Новак отметил, что этот объем, в частности, обсуждался на последних трехсторонних консультациях (Россия, Украина, ЕС), пишет «Газета.ру».

Напомним, что в настоящее время Украина покупает газ не напрямую у Москвы, а через европейских посредников. Переговоры касательно возможного возобновления прямых поставок ведутся параллельно с обсуждением продления контракта на транзит газа, срок действия которого истекает в этом году.

На данный момент стороны не смогли прийти к соглашению по этому вопросу. Украина хочет принудить Россию продлить договор и гарантировать определенный объем транспортировки газа. Москва в свою очередь настаивает на отзыве всех исков со стороны Киева и отмене антимонопольного штрафа против «Газпрома». Это является ее главным условием продления контракта.

На днях глава МИД Германии Хайко Маас посетил Украину и передал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По ее словам, транзит «очень важен» для Берлина, и что президент РФ Владимир Путин дал ей какие-то обещания касательно транспортировки газа через Украину. Публицист Владислав Гулевич полагает, что таким образом Берлин хочет обеспечить частичную зависимость РФ от Украины, чтобы сохранить рычаги давления на Москву.