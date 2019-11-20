Певица Валерия возглавит движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием

Москва, 20 ноября. Российская певица Валерия заявила о готовности возглавить движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием. Об этом сообщила депутат Госдумы и соавтор законопроекта Оксана Пушкина.

Пушкина рассказала, что Валерия позвонила ей накануне. Певица призналась, что пропустила все новости о готовящемся законе из-за гастролей, однако ее дочь внимательно следила за событиями и рассказала матери.

«Валерия сказала мне, что готова возглавить движение в защиту закона», ― отметила Пушкина на пресс-конференции «Как защититься женщине от домашнего тирана и выжить» в ОСН.

По словам депутата, она давно искала публичной поддержки закона. Валерия сталкивалась в семье с насилием, однако в те времена не было кризисных центров, поэтому будущая певица искала защиту в церкви.

Пушкина подчеркнула, что создание кризисный центров для людей, сталкивающихся с домашним насилием, является необходимым. По словам депутата, регионы имеют соответствующие статьи расходов для этого.

Ранее стало известно, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесен на рассмотрение в Госдуму в начале декабря. Согласно тексту законопроекта, в России необходимо открыть специальные кризисные центры, где жертвы насилия в семье могли бы получить психологическую и юридическую помощь.

На прошлой неделе Пушкина сообщила, что в адрес авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия поступают многочисленные угрозы.