Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Певица Валерия возглавит движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием

778
0 Оставить комментарий

Певица Валерия возглавит движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием

Москва, 20 ноября. Российская певица Валерия заявила о готовности возглавить движение в защиту закона о борьбе с домашним насилием. Об этом сообщила депутат Госдумы и соавтор законопроекта Оксана Пушкина.

Пушкина рассказала, что Валерия позвонила ей накануне. Певица призналась, что пропустила все новости о готовящемся законе из-за гастролей, однако ее дочь внимательно следила за событиями и рассказала матери.

«Валерия сказала мне, что готова возглавить движение в защиту закона», ― отметила Пушкина на пресс-конференции «Как защититься женщине от домашнего тирана и выжить» в ОСН.

По словам депутата, она давно искала публичной поддержки закона. Валерия сталкивалась в семье с насилием, однако в те времена не было кризисных центров, поэтому будущая певица искала защиту в церкви.

Пушкина подчеркнула, что создание кризисный центров для людей, сталкивающихся с домашним насилием, является необходимым. По словам депутата, регионы имеют соответствующие статьи расходов для этого.

Ранее стало известно, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будет внесен на рассмотрение в Госдуму в начале декабря. Согласно тексту законопроекта, в России необходимо открыть специальные кризисные центры, где жертвы насилия в семье могли бы получить психологическую и юридическую помощь.

На прошлой неделе Пушкина сообщила, что в адрес авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия поступают многочисленные угрозы.

 
infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров