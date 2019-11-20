На Украине без работы могут остаться десятки тысяч учителей

На днях министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что так называемая «новая украинская школа» не нуждается в большом количестве преподавателей. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам главы ведомства, в стране сложилась «неприемлемая ситуация», при которой в целом ряде учебных заведений на десять учеников приходится сразу два педагога. Дескать, у государства попросту нет средств на содержание «раздутого штата соответствующего персонала», и многие образовательные структуры в селах и даже небольших городах страны в течение ближайшего года будут закрыты или «оптимизированы».

«Самим же учителям придется переквалифицироваться», — резюмировала министр.

На этом фоне независимые эксперты прогнозируют очередной отток из Украины представителей так называемой «педагогической элиты». Известие о предстоящем увольнении застало сельскую учительницу Александру Скубу врасплох. Всего каких-то полтора года назад ее, выпускницу столичного института, направили преподавать украинский язык и литературу в один из населенных пунктов Сумской области.

За это время педагог отказалась от идеи вернуться в Киев и занялась активной профессиональной деятельностью по месту нового жительства — приняла участие в создании школьного музея, на собственные деньги приобрела новые книги для местной библиотеки и даже организовала народный театр, где роли играли не только ее ученики, но и их родители. Решение местной администрации прозвучало для Скубы как приговор.

«Нашу школу закрывают, детей будут учить в соседнем селе, а наш педагогический состав из пяти учителей отпускают в «свободное плавание», — жалуется Александра в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Я обращалась за помощью в областной профильный комитет, но там мне честно сказали: «Вас (учителей — Прим. ФАН) слишком много. Займитесь чем-нибудь другим».

Подобную фразу пришлось услышать десяткам тысяч коллег учительницы Скубы. Согласно официальной информации, в рамках программы реформы среднего образования на Украине уже к середине 2020 года на территории от Ужгорода до Мариуполя будут закрыты около 700 школ и не менее 500 колледжей (профтехучилищ). В результате за воротами указанных учебных заведений окажутся не только молодые специалисты, но и педагоги, посвятившие своей профессии практически всю жизнь.

«Я-то благополучно уйду на пенсию и буду получать свои нищенские 1800 гривен (примерно 4,8 тысяч рублей. — Прим. ФАН), — говорит учитель истории из Киевской области Николай Г. — Но что будет с моими более молодыми «братьями и сестрами по цеху?»

Ответ на этот вопрос попыталось дать все то же украинское министерство образования. «Новые изменения в образовательной структуре действительно сопровождаются крайне непопулярными мерами, и правительство прекрасно отдает себе в этом отчет, — отмечено в ведомственном заявлении. — Однако Украина прочно стала на рельсы европейской системы просвещения, поэтому оптимизация школ и средне-специальных учебных заведений в определенном смысле оставит в профессии исключительно Учителей с Большой Буквы». Кто именно и каким именно образом будет определять квалификацию соискателей на столь высокое звание, в Минобразования предпочитают не уточнять.

«Вслед за медиками, которые в буквальном смысле этого слова бегут с Украины в поисках высокооплачиваемой работы и достойного образа жизни, страну покинут учителя, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей активистка украинского Независимого профсоюза преподавателей Анна Крицкая. — Это наверняка приведет к резкому падению образовательного уровня украинских детей. При подобном положении дел говорить о каких-либо перспективах развития украинского государства в целом бессмысленно».

Под этими словами готовы подписаться многие рядовые украинцы. Так, например, в украинском сегменте Интернета вновь появились выдержки из текста министра Новосад, опубликованного ею в одной из социальных сетей. В относительно небольшом сообщении высокопоставленная чиновница допустила более двадцати (!) орфографических и пунктуационных ошибок. В этой связи пользователи Сети предположили, что ставить вопрос об увольнении десятков тысяч украинских учителей пока рано.