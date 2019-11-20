Автоэксперт объяснил, зачем нужны электронные справки для водителей в РФ

Появление базы медицинских справок о состоянии здоровья водителей поможет урегулировать спорные ситуации с лишением прав, считает партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

В МВД хотят ввести электронные медицинские справки для дистанционного контроля за водителями, а также ужесточить прохождение медкомиссии, сообщает издание «Коммерсант». Документ предусматривает не только перенос медицинских справок в электронный формат, но и аннулирование медицинских заключений, если в ходе медкомиссии у водителя были обнаружены заболевания, которые запрещают ему управлять транспортным средством.

«Все медицинские организации, как государственные, так и частные, будут обязаны передавать данные о выданных заключениях и аннулировании справок в информационную систему министерства здравоохранения. Аннулирование справок будет поводом для прекращения действия прав», — сообщается в документе.

Как отмечает Игорь Моржаретто, если будет сформирована такая база Минздрава, это действительно станет большим шагом вперед.

«Про эту базу разговоры идут уже лет десять. К базе должен быть допущен сотрудник полиции, который может видеть, есть ли человек в базе или нет. Больше никому не будет нужна медицинская карта. Таким образом, если эта база будет создана, то это уже хорошо. А дальше механизм изъятия или появления человека в базе нужно разрабатывать отдельно», — заявил Моржаретто в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам автоэксперта, самой главной проблемой в этом плане является то, что приходится задним числом через суд лишать нарушителей водительских прав, так как электронная база отсутствовала.

«Кроме того, может быть, получится обмануть эту базу, но это уже второй вопрос. Самое главное для начала — создать ее», — добавил собеседник ФАН.

Ранее в России предлагали ввести специальный медицинский тест для граждан, желающих получить водительские права. В таком случае для получения медсправки будущим водителям придется сдать анализ мочи на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, который указывает на хронический алкоголизм. В случае их выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.

Руководитель отдела расследований журнала «За рулем», автоэксперт Сергей Смирнов в интервью ФАН оценил предложенную инициативу. Он отметил, что медицинский тест, определяющий хронический алкоголизм у кандидатов в водители, должен быть быстрым, надежным и удобным для граждан.