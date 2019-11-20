ЛНР опасается, что украинские националисты сорвут открытие моста в Станице Луганской

Луганск, 20 ноября. Украинские националисты планируют сорвать открытие моста на КПП «Станица Луганская» в Донбассе. Об этом в среду заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, ночью на окраину населенного пункта Валуйское прибыло два пикапа, в которых находилось восемь членов националистических группировок «Добровольческий украинский корпус» и «Правый сектор» (запрещена в России).

«Цель прибытия группы националистов — срыв мероприятий по открытию моста», — отметил Филипоненко.

Напомним, что мост через Северский Донец, расположенный на пункте пропуска «Станица Луганская», был разрушен еще в 2015 году. Позже Луганску и Киеву удалось договориться о ремонте моста. В августе начались работы по разминированию местности.

Ранее сообщалось, что украинские силовики дважды нарушили перемирие и обстреляли территорию ЛНР за минувшие сутки. Огонь велся из минометов калибра 82 мм по населенным пунктам Санжаровка и Фрунзе.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.