Путин раскрыл истинную причину торговой войны США с Китаем

Москва, 20 ноября. Власти США начали торговую войну с Китаем из-за страха перед интенсивным ростом китайской экономики, а вовсе не из-за дисбаланса в торговле. Такое мнение в среду озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

«Совокупно китайская экономика работает гораздо более эффективно, чем многие другие крупные экономики мира, в том числе и американская. Это вызывает озабоченность у наших американских друзей и объясняет вводимые против Китая ограничения», — отметил он.

Глава государства также назвал серьезной ошибкой попытки США сдержать экономическое развитие России и Китая. По его словам, подобные меры подрывают позиции даже тех, кто пытается инициировать подобную политику.

Ранее Путин заявлял, что продолжение торговой войны США и Китая будет иметь негативные последствия для всей мировой экономики. Российский лидер призвал Вашингтон и Пекин прекратить введение взаимных немотивированных ограничений.

Торговая война между двумя странами разгорелась в июне прошлого года после вступления в силу взаимных таможенных пошлин. Вашингтон ввел пошлину в 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами. После этого президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер.