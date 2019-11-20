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Путин откроет движение по первым маршрутам Московских диаметров

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Путин откроет движение по первым маршрутам Московских диаметров

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских диаметров в четверг, 21 ноября. Об этом сообщили в Кремле.

В четверг состоится запуск первых двух Московских центральных диаметров ― МЦД-1 и МЦД-2. Общая протяженность первых двух маршрутов «Белорусско-Савеловского» (МЦД-1) и «Курско-Рижского» (МЦД-2) составит 132 километра, на них будут расположены 66 станций, 19 из них ― пересадочные.

Проект Московских центральных диаметров реализуется Минтрансом России, правительством Москвы, правительством Московской области и ОАО «РЖД». Он призван соединить пригородные поезда с метро и улучшить транспортное сообщение центра столицы и Подмосковья.

Ранее Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», призвал кардинально увеличить производительность труда. По словам российского лидера, Кабмину и бизнес-сообществу необходимо добиться радикальных сдвигов в росте производительности труда.

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