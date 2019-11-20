Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин назвал выдумкой заявления о «российской угрозе», отметив, что РФ не собирается ни на кого нападать. Об этом глава государства заявил в ходе форума «Россия зовет!».

По словам российского лидера, все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он также добавил, что некоторые страны пытаются нажиться на выдумке о «российской угрозе», принимая на себя роль борцов с несуществующей угрозой.

«Несмотря на все проблемы с Украиной и спекуляции вокруг Крыма и Донбасса, всем понятно, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь! Российская угроза — это выдумка тех, кто хочет наживаться на роли передового отряда борьбы с российской угрозой», — пояснил Путин.

Кроме того, глава государства назвал миф о «российской угрозе» временным явлением, отметив, что для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно.

Стоит отметить, что западные политики и СМИ регулярно пугают общество заявлениями о «российской угрозе». Президент РФ неоднократно отмечал, что Россия не намерена ни на кого нападать. Кроме того, глава государства отмечал, что подобная риторика является следствием ошибочного и самоуверенного выбора элит некоторых западных стран, которые сочли, что победили в холодной войне.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что идея о «российской угрозе» стала национальным мифом для западных стран.