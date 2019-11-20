Гай Германика жестко ответила выступившей за аборты Собчак

Москва, 20 ноября. Телеведущая и одна из самых известных блондинок России Ксения Собчак вступила в спор на тему абортов с режиссером Валерией Гай Германикой. Дискуссия состоялась во время интервью, которое экс-кандидат в президенты брала у Гай Германики для своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

В ходе спора ведущая выступила за прерывание беременности и заявила, что размеры эмбриона на сроке до 12 недель не превышают размеров спичечного коробка. По словам Собчак, женщина должна иметь право не рожать нежеланного ребенка.

«Может ее изнасиловали, или она не хочет рожать, или тупо нет денег содержать этого ребенка. Зачем плодить нищету? Это же молекула, белок!» — заявила ведущая.

Гай Германика категорически не согласилась с такой позицией. Режиссер считает, что прерывание беременности — это нарушение права на жизнь, передает НСН.

«Это гниющие, мерзкие когти апокалипсиса! Это чудовищный, животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если ты после секса пошел и сделал аборт!» — возмутилась Гай Германика.

Во время интервью режиссер выступила не только против абортов, но и против суррогатного материнства, пишет KP.RU. Гай Германика заявила, что считает использование суррогатной матери «торговлей человеком».

Отметим, что на момент съемки режиссер ждала третьего ребенка. Сын 35-летней Гай Германики от новокузнецкого бизнесмена Дениса Молчанова родился в ноябре 2019 года. У режиссера уже есть две дочери — Октавия и Северина. Все дети Гай Германики рождены от разных отцов.