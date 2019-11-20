Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин заявил, что РФ постарается превратить отношения с Африкой в экономические проекты

65
0 Оставить комментарий

Путин заявил, что РФ постарается превратить отношения с Африкой в экономические проектыМосква, 20 ноября. Россия постарается превратить отношения со странами Африки на политическом уровне в конкретные экономические проекты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Россия зовет!».

Во время сессии президент вспомнил о прошедшем в октябре в Сочи саммите Россия — Африка.

«Не было ни одной просьбы — дайте денег, помогите там, профинансируйте это. Ничего подобного не было вообще. Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию отдельных отраслей», — заметил Путин.

Он поделился, что по атмосфере и настроению саммит больше напомнил ему семейную встречу. Он и ранее говорил о том, что, несмотря на деловой формат, встреча была дружеской и душевной.

«Постараемся трансформировать отношения на политическом уровне в конкретные экономические проекты», — заверил президент, говоря о планах дальнейшей работы с африканскими государствами.

Путин во время октябрьского саммита отмечал, что Африка становится опорой многополярного мира и призывал вывести товарооборот между Россией и африканскими странами до 40 млрд долларов в год.

Напомним, саммит и экономический форум Россия — Африка состоялись в Сочи 23 и 24 октября. Саммит стал первым в истории российско-африканских отношений событием, которое посетили делегации всех государств Африканского континента и руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Египет, ЦАР и многие другие страны высоко оценили итоги мероприятия.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров