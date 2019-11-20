Путин заявил, что РФ постарается превратить отношения с Африкой в экономические проекты

Москва, 20 ноября. Россия постарается превратить отношения со странами Африки на политическом уровне в конкретные экономические проекты. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Россия зовет!».

Во время сессии президент вспомнил о прошедшем в октябре в Сочи саммите Россия — Африка.

«Не было ни одной просьбы — дайте денег, помогите там, профинансируйте это. Ничего подобного не было вообще. Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию отдельных отраслей», — заметил Путин.

Он поделился, что по атмосфере и настроению саммит больше напомнил ему семейную встречу. Он и ранее говорил о том, что, несмотря на деловой формат, встреча была дружеской и душевной.

«Постараемся трансформировать отношения на политическом уровне в конкретные экономические проекты», — заверил президент, говоря о планах дальнейшей работы с африканскими государствами.

Путин во время октябрьского саммита отмечал, что Африка становится опорой многополярного мира и призывал вывести товарооборот между Россией и африканскими странами до 40 млрд долларов в год.

Напомним, саммит и экономический форум Россия — Африка состоялись в Сочи 23 и 24 октября. Саммит стал первым в истории российско-африканских отношений событием, которое посетили делегации всех государств Африканского континента и руководители крупнейших региональных объединений и организаций. Египет, ЦАР и многие другие страны высоко оценили итоги мероприятия.