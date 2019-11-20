Путин пошутил про «цап-царап» американских технологий

Москва, 20 ноября. Президент РФ Владимир Путин пошутил о развитии американских технологий по добыче сланцевой нефти во время выступления а инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Говоря о сланцевой нефти, российский лидер в шутку пригрозил сделать «цап-царап» американских технологий.

«Что касается сланцевой нефти. Давайте мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии по добыче сланцевой нефти, а потом мы у них — цап-царап. Посмотрим: мы вообще заинтересованы сегодня в этом или нет. Или задешево купим», — сказал Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что Россия работает над вопросом добычи сланцевой нефти, а фраза про «цап-царап» была шуткой.

«Это я пошутил. А то сейчас раструбят на весь мир. Цап-царап делать совсем необязательно», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия готова к сотрудничеству с Соединенными Штатами в той мере, в какой к этому готова американская сторона. Он выразил надежду, что что внутриполитические факторы в США перестанут влиять на отношения Вашингтона и Москвы.

Также глава государства отметил, что сейчас «худо-бедно» Россия и Соединенные Штаты «худо-бедно» ведут сотрудничество, взаимодействуют на оперативном уровне по Сирии. Ондобавил, что в экономике у Москвы и Вашингтона, по его мнению, тоже есть общие интересы, а «уж в энергетике — 100%».