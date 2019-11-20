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Путин надеется, что внутриполитическая борьба в США перестанет влиять на отношения с РФ

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Путин надеется, что внутриполитическая борьба в США перестанет влиять на отношения с РФ

Москва, 20 ноября. Россия готова к сотрудничеству с Соединенными Штатами в той мере, в какой к этому готова американская сторона. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в среду на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

По словам российского лидера, у Москвы и Вашингтона «очень много совпадающих площадок для совместной работы».

«Мы готовы к этому (совместной работе. — Прим. ФАН) настолько, насколько к этому готовы наши американские партнеры», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что внутриполитические факторы в США в какой-то момент перестанут влиять на отношения с РФ. Глава государства констатировал, что фактор внутриполитической борьбы в Штатах отрицательно сказывается на отношениях двух держав.

«Надеюсь, что это когда-то прекратится», — отметил президент.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости как можно скорее вернуться к нормальной работе дипломатических представительств РФ и США. Российский министр подчеркнул, что Москва готова это сделать, беря за основу «нулевой вариант». При этом Лавров напомнил, что главным виновником ухудшения отношений между странами стала вашингтонская администрация президента Барака Обамы.

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