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Путин объяснил причину распада Советского Союза

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Путин объяснил причину распада Советского Союза

Москва, 20 ноября. Одной из причин развала Советского Союза стала неэффективная экономическая политика, а вовсе не национализм в Прибалтике. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

«Результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, что люди могли представить себе в самых страшных снах», — отметил он.             

Путин также провел параллели между СССР и Евросоюзом. По его словам, ЕС не является единым государством и не столь централизован, как Советский Союз. Однако при этом Брюссель куда настойчивее навязывает европейским странам свою политическую волю. Путин подчеркнул, что количество обязательных для исполнения решений, принятых Европарламентом, превышает количество решений Москвы в отношении советских республик.

«В этом смысле параллели уместны», — считает президент РФ.

Ранее Путин заявлял, что ответственность за развал Советского Союза несет коммунистическая партия, включая Михаила Горбачева. При этом он назвал маловероятным возвращение России к строительству социализма.

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